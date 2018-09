Facebook: Gato baila como Michael Jackson para enamorar a su novia y sorprende al mundo [VIDEO]

Un curioso gato se ha ganado el aplauso y el respeto de miles de fanáticos del ‘rey del Pop’ Michael Jackson, luego de que este curioso animal imitada al recordado cantante estaounidense.

Y es que un reciente video viral de Facebook nos reveló cómo el felino improvisó uno de los más complicados pasos de baile del astro del pop, para ‘enamorar’ a su novia en plena vía pública. ¿No nos crees? Sigue leyendo para enterarte de todo.

El felino, conocido ahora como el ‘gato Jackson’ es toda una sensación en Facebook luego de compartirse el video en el que se puso a bailar como el astro del pop Michael Jackson.

Así es, de un momento a otro y para el asombro de miles de usuarios de Facebook el gato se paró en dos patas y se puso a bailar como el recordado intérprete de ‘Billie Jean’ y ‘Bad’.

El video con este curioso hecho ha despertado el aplauso de miles de fanáticos del ‘rey del pop', quienes no dudaron en afirmar que pese a los años, la música de Michael Jackson seguirá vigente y prueba de ello es este curioso felino que imitó al cantante, todo para enamorar a una gata con quien se encontraba en la calle.

“El ‘Rey del Pop’ se reencarnó en este gato”, “¡Michael Jackson vive!”, “¡Qué curioso gatito!”, fueron algunos de los mensajes que los fanáticos del astro estadounidense dejaron escrita en dicha publicación, la cual ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios en los que no solo halagaron al gato, sino recordaron a Michael Jackson quien falleció en junio del 2009, cuando se encontraba preparando su gira mundial ‘This is It’.

No podrás creer este nuevo video viral de Facebook que ha despertado sonrisas y nostalgia en toda la red social.