YouTube: Hombre sufrió la furia de un cangrejo por cumplir un reto [VIDEO]

Una de las redes sociales preferidas para subir un video viral es YouTube. ¿Sabe por qué? Debido a que sus millones de usuarios comparten constantemente las ocurrencias que ocurren a su alrededor. Un claro ejemplo es este clip que compartió un muchacho, donde su amigo cumple un reto que causó una gran polémica en todo el mundo.

Un grupo de amigos se encontraba jugando verdad o reto cuando de pronto uno de estos perdió y eligió cumplir con un castigo, sin imaginar que todos sus compañeros le pedirían algo sumamente extraño. ¿De qué se trata? En la siguiente nota te contamos todos los detalles sobre el nuevo video viral de YouTube que ha generado un gran debate entre los cibernautas.

De acuerdo con el video viral de YouTube, los muchachos le pidieron al perdedor que colocara las tenazas de un cangrejo en su lengua y a él no le quedó de otra que aceptar ya que de lo contrario recibiría un castigo peor.

"Estábamos jugando verdad o castigo y un amigo mío perdió. Para él guardamos un reto difícil de lograr y por eso lo grabé. Este consistía en colocarse un cangrejo cerca de la lengua para que lo mordiera", señaló el muchacho que grabó el video viral de YouTube.

Tal y como se ve en el video viral de YouTube, el perdedor colocó al cangrejo cerca de su lengua y los primeros segundos tuvo suerte ya que no le picó; sin embargo, su fortuna acabaría pronto porque el animal lo atacó luego de un minuto.

El muchacho no aguantó el dolor y pidió a sus amigos que le ayudaran a retirar al cangrejo de su lengua. Al inicio ellos se mofaron, pero luego procedieron a apoyarlo y lograron retirar al animal. Como era de esperarse, este video viral de YouTube generó controversia.

"¿Cómo pueden utilizar a un animal para sus juegos? ¿No tienen mejores cosas que hacer? Nadie les dice que no jueguen verdad o reto, pero no utilicen a indefensos animales porque ellos no tienen la culpa de su inmadurez", señaló un usuario en la caja de comentarios del video viral de YouTube.

Como era de esperarse, el video viral causó gran impacto entre los cibernautas, motivo por el que tiene más de 2 millones de reproducciones, cerca de 30 mil likes y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: