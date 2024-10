Joven compra laptop HP y descubre que era Toshiba: “Buscó cobre y encontró oro”

Un joven en Ecuador se embarcó en la aventura de adquirir una laptop HP por las infinitas posibilidades que le brindaría. Sin embargo, su entusiasmo se vio abruptamente interrumpido al descubrir que había sido víctima de una estafa despiadada. En lugar de recibir el anhelado dispositivo de la reconocida marca, se encontró con un producto de procedencia japonesa, con el que se mostró realmente sorprendido. La historia se propagó rápidamente en redes sociales, como TikTok.

Un técnico en Ecuador compartió la historia en TikTok, donde mostró una laptop con la aparente marca HP. Manifestó que el dueño del equipo lo adquirió mediante internet y verificó algunos detalles que demuestren su operatividad; sin embargo, tuvo limitaciones debido a que no tuvo un contacto personal con el vendedor.

El muchacho confió, compró la laptop y pagó un precio elevado por un supuesto equipo gamer. No obstante, cuando el dispositivo no llegó a su domicilio, no encendía, por ello lo llevó al técnico. Tras las verificaciones, algo muy extraño se reveló.

La laptop tenía un sticker muy bien mimetizado en la parte superior y el técnico descubrió que no era HP, sino que era de la desaparecida Toshiba. La verdad salió a la luz y el artífice del clip viral mencionó: "La computadora gamer de la estafa. Toshiba es muy potente, lástima que la del video ni encendía", indicó en TikTok.

De esta forma, el especialista reconoció que la marca Toshiba sería superior a los dispositivos de HP, pero que en este caso el equipo no encendía y realmente fue una estafa.

"Pero Toshiba es mejor en todo sentido por más viejito que esté, buscó cobre y encontró oro", "Toshiba es mejor marca, lástima que dejó de existir hace años", "Le salió una mejor marca", "Yo tengo una Toshiba i5 del 2010, solo le cambié a SSD, le puse Autocad 2024 y funciona muy bien", "Los equipos Toshiba son excelentes máquinas", "Toshiba es mucho mejor", "Compré un Samsung y me salió un Oster", "El que hizo eso no sabía que tenía oro", comentaron usuarios en redes.

¿Por qué dejaron de fabricarse las laptops de la marca Toshiba?

Las laptops de la marca Toshiba dejaron de fabricarse principalmente debido a la creciente competencia en el mercado y la disminución de su participación. Con el tiempo, marcas como HP, Dell, Lenovo y Apple lograron captar una mayor cuota gracias a productos innovadores y estrategias de marketing más efectivas. La falta de innovación y la incapacidad de mantenerse al día con las tendencias y demandas del público contribuyeron a la caída de Toshiba en la industria de las laptops.

Además, Toshiba enfrentó serios problemas financieros, incluidos escándalos contables y pérdidas significativas en otras divisiones, como la energía nuclear. Estos desafíos obligaron a la compañía a reestructurarse y centrarse en áreas de negocio más rentables, como la infraestructura energética y soluciones de almacenamiento. En 2018, Toshiba vendió el 80,1% de su negocio de PC a Sharp, quien luego relanzó la marca bajo el nombre Dynabook. Esta reestructuración y la decisión de enfocarse en sectores más prometedores llevaron al fin de la fabricación de laptops bajo la marca Toshiba.

¿Cuántos años dura una laptop Toshiba?

La duración de una laptop Toshiba, al igual que la de cualquier otra marca, puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo el uso, el mantenimiento, y las especificaciones del hardware. Sin embargo, en términos generales, se puede esperar que una laptop Toshiba dure entre 3 a 5 años con un uso regular.

Calidad del hardware : Las laptops de gama alta suelen tener componentes de mayor calidad y durabilidad en comparación con las de gama baja.

: Las laptops de gama alta suelen tener componentes de mayor calidad y durabilidad en comparación con las de gama baja. Mantenimiento : Un buen mantenimiento, como limpiar regularmente el polvo, usar un protector de pantalla, y cuidar la batería, puede extender la vida útil de la laptop.

: Un buen mantenimiento, como limpiar regularmente el polvo, usar un protector de pantalla, y cuidar la batería, puede extender la vida útil de la laptop. Uso: El uso intensivo, como juegos, edición de video o multitarea pesada, puede reducir la vida útil de los componentes.

¿Cómo se llama ahora la marca Toshiba?

La marca Toshiba, conocida por sus productos electrónicos y tecnológicos, pasó por varios cambios y reestructuraciones. En 2021, la compañía Toshiba Corporation vendió su negocio de computadoras personales (laptops) a Sharp Corporation. Tras esta adquisición, Sharp renombró esta línea de productos como "Dynabook."

Por lo tanto, los productos que antes se vendían bajo la marca Toshiba ahora se comercializan como Dynabook. Sin embargo, Toshiba Corporation sigue operando en otras áreas de negocio, como energía y sistemas de infraestructura, pero su presencia en el mercado de computadoras personales cambió.

¿Cuál es el costo promedio de las laptops HP?

El costo promedio de las laptops HP varía según el modelo y las especificaciones, situándose generalmente entre S/2.200 y S/6.600. Las series más asequibles, como las HP Pavilion, tienen precios que oscilan entre S/2.200 y S/3.300, mientras que las series de gama media como la HP Envy se encuentran entre S/2.900 y S/5.000. Por otro lado, las series premium como HP Spectre pueden costar entre S/4.400 y S/6.600. Además, las laptops orientadas a gaming, como HP Omen y HP Victus, tienen precios que van desde S/3.600 hasta más de S/7.200 dependiendo de la configuración.