Facebook: niño juega con su pistola de juguete y sufre un terrible acidente

Una de las redes sociales preferidas por los usuarios para ver videos graciosos es Facebook. En esta aplicación, se encuentran todo tipo de clips, donde arrancan más de una carcajada a uno por las ocurrencias que se dan, en esta oportunidad, un niño es el gran protagonista.

Video viral de Facebook tiene miles de reproducciones. Un niño no pudo aguantar las ganas de probar la nueva pistola de juguete que le regalaron sus padres, pero su apuro lo llevó a cometer un terrible error que le provocó un fuerte dolor. Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

Tal como se ve en el material audiovisual de Facebook, el niño le quita el papel de regalo a su juguete y luego se dispone a utilizarlo. Es en ese momento que el niño pierde el control del ‘arma’ y le sale un disparo que va dirigido hacia su parte íntima, provocando que grite de dolor a los pocos segundos.

El video fue encontrado dentro del grupo de Facebook ‘Random para todos’, lugar donde se pueden ver decenas de virales constantemente pero con una particular característica, que es la de agregarle elementos audiovisuales que los hacen más divertidos, además que de esa manera se viralizan más rápido.

“Pobre niño, ahora le tendrá a su nuevo juguete y no querrá agarrarlo nunca más en la vida. De todos modos, no es bueno comprarle ese tipo de juguetes a los niños, mejor son las objetos educativos”, se lee en uno de los comentarios de Facebook. No dudes en compartir este video con tus contactos de redes sociales.

Mira el video que fue publicado en Facebook: