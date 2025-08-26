Adiós a los Smart TV lentos: Google tiene un plan para que las apps carguen más rápido y sin 'lag'

Al comprar un nuevo televisor inteligente, solemos obtener un dispositivo con un rendimiento aceptable, tanto al momento de abrir aplicaciones como al navegar por su interfaz. Sin embargo, conforme pasan los años, el desempeño de los Smart TV comienza a deteriorarse de manera considerable, hasta llegar a ser tan lento que termina siendo una molestia.

Para solucionar este problema, sin tener que comprar un televisor nuevo, muchas personas adquieren un TV Box o un TV Stick. No obstante, esta alternativa podría quedar en el pasado gracias a una reciente decisión de Google que impactará directamente en los nuevos televisores que integren Google TV o Android TV como sistema operativo.

¿En qué consiste la estrategia de Google?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, Google acaba de anunciar que, a partir del 01 de agosto de 2026, todas las apps que se publiquen en Play Store (tienda oficial de Android TV y Google TV) deberán incluir una versión de 64 bits. Esta medida también aplica para las actualizaciones de las aplicaciones que ya están disponibles.

Gracias a esta decisión, las apps que se descarguen desde Play Store no solo mantendrán compatibilidad con el sistema de 32 bits, sino que también tendrán soporte para 64 bits. Esto resultará beneficioso para los usuarios, ya que permitirá un mayor aprovechamiento del hardware, optimizará el rendimiento y reducirá los tiempos de carga al momento de abrir apps.

De acuerdo con la publicación, este cambio permitirá que las apps puedan gestionar una mayor cantidad de memoria RAM, lo que significa una navegación más fluida por la interfaz. Asimismo, se busca que los televisores tengan la capacidad de manejar con mayor eficiencia contenidos en resoluciones altas, como 4K y 8K, e integrar funciones avanzadas basadas en IA.

¿Qué sucederá con tu Smart TV antiguo?

En la actualidad, miles de personas cuentan con Smart TV que únicamente son compatibles con el sistema de 32 bits. Si tienes uno de estos equipos, no debes preocuparte, ya que este cambio no implica que dejarán de funcionar. Google ha confirmado que no eliminará el soporte, por lo que las apps de tu televisor continuarán recibiendo actualizaciones de manera regular.

Es importante precisar que los únicos televisores inteligentes que podrán disfrutar de todos estos beneficios serán aquellos que cuenten con soporte para 64 bits, un sistema que ya se ha implementado en otros dispositivos tecnológicos, como smartphones y tablets que usan Android como sistema operativo.