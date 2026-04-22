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Cyber Wow 2026 día 3: Alu entra en la recta final con 48 horas de descuento por delante

Cyber Wow 2026 llega a su tercer día en Alu. Revisa qué productos siguen con hasta 45% off antes del cierre del jueves 23: Disney, Logitech y más.

Alu mantiene en su catálogo productos como bolsos Mickey Mouse y mochilas Lilo & Stitch, con precios reducidos y stock limitado tras la fuerte demanda de los primeros días.
Alu mantiene en su catálogo productos como bolsos Mickey Mouse y mochilas Lilo & Stitch, con precios reducidos y stock limitado tras la fuerte demanda de los primeros días. | Foto: Difusión

El Cyber Wow 2026 llega hoy miércoles 22 a su tercer día, con 48 horas por delante antes del cierre del jueves 23 a la medianoche. Alu sostiene sus descuentos de hasta 45% en las cuatro sub-colecciones que estructuran la campaña: Cyber Disney, Cyber Escolar, Cyber Mouse y Cyber Gamer.

Tras dos días de rotación fuerte, el catálogo llega a este miércoles con stock ajustado en varias referencias. Algunos productos que volvieron al inventario el martes ya registran unidades contadas, y los que se agotaron el lunes sin reposición quedan definitivamente fuera de la campaña.

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Balance del stock después de 48 horas

El Cyber Wow día 3 arranca con los bolsos Mickey Mouse Black & White y Lilo & Stitch Celeste aún disponibles a S/117 desde S/208, aunque con inventario reducido tras la reposición del martes. Las mochilas Casual Minnie B26 y Lilo & Stitch B26 siguen a S/100 desde S/182, también con unidades limitadas según checkout en tiempo real.

En la línea gamer, el Teclado Logitech Pro X TKL Lightspeed White continúa fuera del catálogo. El G515 TKL Lightspeed a S/525 mantiene stock, al igual que el mouse G203 Lightsync a S/95 y el G703 Lightspeed a S/270. Todos concentrados en la sección Cyber Wow.

Las condiciones comerciales no cambian hasta el cierre

Los descuentos siguen aplicándose sobre el precio regular publicado en la ficha de cada producto. Sin cupones, sin requisitos adicionales, sin compra mínima. El Parlante P60 Mickey Mouse se mantiene en S/69 desde S/115, el Parlante P100 Spiderman Azul en S/90 desde S/130, y el audífono Logitech G Pro X en S/510 desde S/693.

Los métodos de pago incluyen Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Yape, Plin y PagoEfectivo. Para el delivery, Alu mantiene despacho a Lima y provincias con tracking por WhatsApp una vez confirmado el pedido. Los pedidos que se confirmen hoy miércoles tienen margen razonable para llegar dentro de la semana a Lima.

Qué esperar del tramo final

El último día de Cyber suele concentrar dos dinámicas: el comprador que postergó la decisión toda la semana y busca cerrar antes del cierre, y el que revisa si bajaron más los precios en la recta final. Alu ya confirmó que los descuentos se mantienen estables hasta la medianoche del jueves, sin rebajas adicionales en horas finales.

Para productos que siguen disponibles con stock ajustado (bolsos, mochilas Disney, mouse Logitech inalámbricos), el miércoles y la mañana del jueves son la ventana más segura. Dejar la decisión para la tarde del jueves es el escenario donde suele quedarse fuera quien tenía una pieza específica marcada.


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