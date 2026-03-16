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Tecnología

No más llamadas spam: la configuración de tu smartphone Android que las filtra automáticamente

¿Recibes demasiadas llamadas y no quieres instalar identificadores? No te hagas problemas, existe un aplicativo nativo de tu teléfono que puedes aprovechar para deshacerte de esos contactos indeseados.

La herramienta forma parte del software. Foto: Composición / Gemini
La herramienta forma parte del software. Foto: Composición / Gemini

Las llamadas spam representan un problema constante para los usuarios de smartphones, con intentos de venta de productos y servicios que interrumpen la tranquilidad diaria. Si bien existen aplicaciones de terceros para identificarlas, especialistas en ciberseguridad advierten sobre posibles riesgos para la privacidad. Afortunadamente, los teléfonos Android ofrecen una solución nativa y segura.

Filtro de llamadas spam de Android

La aplicación de Teléfono de Google, presente en la mayoría de los dispositivos Android, incluye una función para filtrar y bloquear llamadas no deseadas. Activar el identificador de llamadas y spam es un proceso simple que te permitirá saber cuándo no contestar o que el propio sistema filtre automáticamente estos contactos molestos.

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Pasos para activar la función:

  1. Accede a la configuración de la aplicación Teléfono de Google.
  2. Selecciona la opción 'Identificador de llamada y SPAM'.
  3. Encontrarás dos opciones desactivadas: 'Ver ID de emisor y SPAM' y 'Filtrar llamadas de SPAM'.
  4. Activa ambas opciones para empezar a disfrutar de una experiencia telefónica más tranquila.

Con estas sencillas instrucciones, podrás reducir significativamente la cantidad de llamadas spam que recibes, para mejorar tu privacidad y comodidad al usar tu smartphone con sistema operativo Android desde su aplicativo nativo de Teléfono.


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