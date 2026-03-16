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Tecnología

Google Discover: cómo seguir a La República desde tu celular y recibir sus noticias al instante

Google Discover permite seguir a medios periodísticos de confianza y configurar tu propio inicio informativo, priorizando temas y fuentes según tus intereses y hábitos de lectura.

¿Cómo seguir a La República en Google Discover?
¿Cómo seguir a La República en Google Discover? | Composición LR: Difusión/LR

Google Discover es una herramienta del buscador Google que ofrece contenido personalizado sin que el usuario tenga que realizar una búsqueda activa. Está disponible principalmente en dispositivos móviles y emplea inteligencia artificial para mostrar noticias, artículos, videos y otros contenidos adaptados a los intereses, el historial de navegación y la actividad en aplicaciones del usuario.

Con su más reciente actualización, Google Discover permite seguir directamente a medios de comunicación, creadores de contenido y autores. Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de definir su propio menú informativo, priorizando los temas y fuentes de su preferencia. Así, quienes siguen a La República pueden mantenerse informados con nuestras publicaciones desde su 'feed' personalizado, reforzando nuestro compromiso con un periodismo de calidad, basado en la confianza y la credibilidad.

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Google Discover: cómo seguir a La República en esta aplicación

Para personalizar tu feed de Google Discover y seguir a La República, debes realizar los siguientes pasos desde tu dispositivo Android o iPhone:

  • Ingresa a la aplicación de Google deslizando hacia la derecha desde la pantalla de inicio en dispositivos Android, o instalando la app nativa de Google desde la App Store en iPhone.
  • Accede a tu cuenta de Google
  • Ubica el botón "Seguir" en la parte superior derecha de alguna noticia de La República
  • Haz clic en 'seguir' para recibir todas las noticias de La República como prioridad dentro de tu 'feed'
larepublica.pe

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¿Cuál es la ventaja de usar Google Discover?

Al seguir a La República en Google Discover, podrás acceder rápidamente a noticias de confianza en un solo lugar, sin necesidad de buscarlas manualmente. Al configurar tu feed con medios verificados, como este, ahorrarás tiempo y recibirás contenido personalizado sobre política, economía, deportes, tecnología y cultura, adaptado a tus intereses y búsquedas frecuentes. En la mayoría de dispositivos Android, puedes acceder a Discover deslizando hacia la izquierda desde la pantalla principal; en iPhone, debes ingresar desde la app de Google disponible en la App Store. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta para comenzar a personalizar tu experiencia informativa.

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