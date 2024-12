¿Tu Smart TV tiene un sintonizador TDT incorporado? Así podrás verificarlo sin importar su marca

El primer apagón analógico en Lima y Callao está cada vez más cerca. A partir del 31 de diciembre de 2024, todos los televisores que no sean compatibles con la Televisión Digital Terrestre (TDT) ya no podrán sintonizar los canales nacionales, a menos que sus propietarios compren un decodificador para televisión digital y una antena UHF.

Aunque la mayoría de Smart TV actuales poseen un sintonizador TDT incorporado, existen varios modelos antiguos (lanzados antes del 2016) que no tienen el sintonizador ISDB-T integrado. Afortunadamente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha desarrollado una útil herramienta que nos permitirá verificarlo.

¿Cómo verificar si tu Smart TV posee un sintonizador TDT incorporado?

En la actualidad, los Smart TV que fueron lanzados desde el 2018 vienen con el sintonizador ISDB-T integrado, es decir, el apagón analógico no les afectará y solo necesitarán una antena UHF para captar los canales de la Televisión Digital Terrestre. No obstante, los televisores LCD, LED o Plasma más antiguos puede que no tengan esta característica.

Verificarlo es sumamente sencillo y puedes hacerlo desde tu computadora, teléfono inteligente o tablet. Quizás no lo sepas, pero el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha lanzado una herramienta que nos permite descubrir si nuestro Smart TV (sin importar su marca) posee el sintonizador ISDB-T integrado. Aquí te enseñamos los pasos para usarla:

Abre Google Chrome, Microsoft Edge o cualquier otro navegador En la barra de dirección escribe www.tdt.pe Luego que cargue la página, deberás pulsar el botón "Verifica si tu TV cuenta con el sintonizador TDT incorporado" Se te pedirá el tipo de televisor que tienes. Si es un televisor antiguo o CRT, no será compatible En caso sea un LED, LCD o Plasma antiguo, te pedirá la marca También será necesario que escojas el modelo exacto. Puedes saber esta información en el manual o reverso del televisor

Eso sería todo. Al seleccionar el modelo de tu Smart TV, la herramienta del MTC te indicará si cuenta con el sintonizador ISDB-T integrado. Si lo tiene, solo necesitarás una antena UHF para disfrutar de los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT). En caso contrario, aún existe una solución para que sigas usando tu televisor.

¿Qué hacer si tu Smart TV no tiene un sintonizador TDT incorporado?

Los televisores CRT y algunos Smart TV antiguos no tienen el sintonizador ISDB-T integrado, así que es imposible sintonizar los canales de la Televisión Digital Terrestre. La única solución que existe es adquirir un decodificador que convertirá la señal TDT a un formato que tu televisor pueda reconocer. También debes comprar una antena UHF que conectarás al deco.