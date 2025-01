¿Por qué no debes hablar de inmediato al contestar una llamada de un número desconocido?

Las llamadas provenientes de números desconocidos suelen ser, en su mayoría, llamadas SPAM que provienen de bancos, operadoras, entre otras empresas, que quieren ofrecerte algún producto o servicio. Debido a su frecuencia, se han convertido en un verdadero "dolor de cabeza" para miles de personas, no solo en Perú, sino también en otras partes del mundo.

En la actualidad, existen varias aplicaciones que prometen bloquear las llamadas SPAM, pero muchas no cumplen su propósito o representan un riesgo, ya que recopilan tus datos personales. Por fortuna, no es necesario recurrir a apps de terceros, ya que todos los celulares (Android y iPhone) poseen herramientas nativas para evitar esas llamadas de forma efectiva.

¿Por qué no debes hablar de inmediato al contestar una llamada SPAM?

Por lo general, cuando contestamos una llamada telefónica, solemos decir "Aló" o "Sí" casi de inmediato para que la otra persona nos escuche y podamos empezar la conversación. Aunque esto no constituye un problema cuando quien llama es un conocido, no se recomienda hacerlo si la llamada proviene de un número desconocido. ¿Por qué? Aquí te lo explicamos.

Muchos bancos, operadoras telefónicas, entre otras empresas, contratan 'call centers' para que contacten a sus clientes y potenciales clientes. Aunque muchos de estos centros realizan llamadas tradicionales (donde un trabajador marca el número), otros utilizan un software que realiza las llamadas automáticamente y las transfiere a un empleado.

Cuando respondemos una llamada SPAM con un 'Aló', el programa nos transfiere a un trabajador disponible. Si todos los empleados del 'call center' están ocupados, la llamada se cortará automáticamente. Por ese motivo, es probable que hayas notado que algunas llamadas desde números desconocidos se cortan justo después de contestar.

Como habrás notado, cuando decimos "Aló" al contestar, estamos activando el sistema para que nos transfiera a un empleado disponible. Por eso, lo mejor es esperar unos segundos sin hablar. Si hay una persona real al otro lado, será ella quien inicie la conversación. En cambio, si es el sistema del 'call center', la llamada se cortará, ya que detectará que no hay respuesta.

¿Cómo evitar las llamadas SPAM?

Aunque no hablar durante algunos segundos es una buena opción para evitar las llamadas SPAM, existen otros métodos que pueden servirte. Tanto Android, como iOS, cuentan con herramientas que bloquean las llamadas desde números desconocidos. El problema es que no solo vas a afectar a las llamadas comerciales, también a aquellos que conoces, pero no tienes agregado en tu celular.

Para usuarios de Android:

Ingresa a la aplicación Teléfono. La que usas para llamar

Pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha

Se desplegará una lista de opciones. Deberás escoger 'Configuración'

Entra a la opción 'Números bloqueados'

Verás la opción 'bloquear números desconocidos' desactivada. Tienes que habilitarla

Pulsa en la app Teléfono y ve a la Configuración

Entra a la opción Identificador de llamada y SPAM

Verás dos opciones: Ver ID de emisor y SPAM, y Filtrar llamadas SPAM

Por defecto, ambas opciones están deshabilitadas. Tienes que activarlas

Para usuarios de iPhone