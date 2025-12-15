Se cayó Spotify: usuarios reportan fallas masivas en la plataforma de música en streaming
Servicio de música, pódcasts y vídeos digitales confirmó los errores en su aplicación y está investigando las causas del problema.
Spotify, la famosa plataforma de música en streaming, experimentó una caída este lunes 15 de diciembre que afectó a miles de usuarios en Perú y en otros países. Muchos reportaron dificultades para reproducir canciones. Hasta ahora, no se conocen las causas exactas de este problema, pero la empresa confirmó los errores que está presentando el aplicativo.
"¡Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos investigando!", indicó Spotify en sus redes oficiales. El hecho está generando preocupación entre los usuarios, que esperan una solución rápida.
Spotify experimenta caída masiva en su plataforma de música en streaming
De acuerdo a Downdetector, la caída de Spotify comenzó alrededor de las 9:08 AM (hora peruana) de este lunes 15 de diciembre. A partir de ese momento, los reportes de los usuarios comenzaron a aumentar de forma considerable. El más frecuente es la conexión de servidor.
Caída de Spotify, 15 de diciembre. Foto: Downdetector
Al respecto, la plataforma de streaming Spotify solicitó paciencia a sus usuarios y enfatizó que están investigando la causa de estas fallas a nivel global.
Usuarios lamentan la caída de Spotify
Tras los problemas que presenta Spotify, usuarios no tardaron en compartir sus reacciones a través de redes sociales, especialmente X (antes Twitter). Cibernautas describen que los errores se presentan aproximadamente desde las 9.00 a. m. y no pueden reproducir sus listas de música.
A pesar de todo, no todo fue un mar de frustraciones. Hubo quienes decidieron tomarse con humor los inconvenientes de la plataforma. Muchos usuarios no dudaron en compartir mensajes llenos de ironía e incluso creativos memes para reírse de la situación.