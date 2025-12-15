HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tecnología

Se cayó Spotify: usuarios reportan fallas masivas en la plataforma de música en streaming

Servicio de música, pódcasts y vídeos digitales confirmó los errores en su aplicación y está investigando las causas del problema.


Usuarios reportan dificultades para reproducir canciones en Spotify.
Usuarios reportan dificultades para reproducir canciones en Spotify. | Foto: composición LR/ Spotify

Spotify, la famosa plataforma de música en streaming, experimentó una caída este lunes 15 de diciembre que afectó a miles de usuarios en Perú y en otros países. Muchos reportaron dificultades para reproducir canciones. Hasta ahora, no se conocen las causas exactas de este problema, pero la empresa confirmó los errores que está presentando el aplicativo.

"¡Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos investigando!", indicó Spotify en sus redes oficiales. El hecho está generando preocupación entre los usuarios, que esperan una solución rápida.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: Spotify Wrapped: Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de 2025

lr.pe

Spotify experimenta caída masiva en su plataforma de música en streaming

De acuerdo a Downdetector, la caída de Spotify comenzó alrededor de las 9:08 AM (hora peruana) de este lunes 15 de diciembre. A partir de ese momento, los reportes de los usuarios comenzaron a aumentar de forma considerable. El más frecuente es la conexión de servidor.

Caída de Spotify, 15 de diciembre. Foto: Downdetector

Caída de Spotify, 15 de diciembre. Foto: Downdetector

Al respecto, la plataforma de streaming Spotify solicitó paciencia a sus usuarios y enfatizó que están investigando la causa de estas fallas a nivel global.

Usuarios lamentan la caída de Spotify

Tras los problemas que presenta Spotify, usuarios no tardaron en compartir sus reacciones a través de redes sociales, especialmente X (antes Twitter). Cibernautas describen que los errores se presentan aproximadamente desde las 9.00 a. m. y no pueden reproducir sus listas de música.

A pesar de todo, no todo fue un mar de frustraciones. Hubo quienes decidieron tomarse con humor los inconvenientes de la plataforma. Muchos usuarios no dudaron en compartir mensajes llenos de ironía e incluso creativos memes para reírse de la situación.

Notas relacionadas
Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste

Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste

LEER MÁS
Spotify Wrapped: Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de 2025

Spotify Wrapped: Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de 2025

LEER MÁS
Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina lideran el Spotify Wrapped 2025: la cumbia se impone como el género más escuchado en Perú

Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina lideran el Spotify Wrapped 2025: la cumbia se impone como el género más escuchado en Perú

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Android 12: conoce los teléfonos donde ya puedes instalar la beta del sistema

Android 12: conoce los teléfonos donde ya puedes instalar la beta del sistema

LEER MÁS
¿Suspendieron tu cuenta de WhatsApp? Entérate qué debes hacer para librarte de ese castigo

¿Suspendieron tu cuenta de WhatsApp? Entérate qué debes hacer para librarte de ese castigo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Tecnología

¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste

Spotify Wrapped: Bad Bunny se corona como el artista global más escuchado de 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025