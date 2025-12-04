YouTube Recap 2025: conoce cómo acceder al resumen de tus canales y contenidos favoritos a lo largo del año

YouTube Recap planea transformar el historial de sus usuarios en un “túnel de recuerdos”. | Foto: YouTube | Composición: LR

YouTube muestra su nueva función en formato historia, YouTube Recap, que permite a los usuarios disfrutar de una recopilación del contenido que han consumido a lo largo del 2025. Actualmente se encuentra disponible solo en América del Norte, pero será lanzada en los demás países, incluyendo Perú, en los próximos días.

¿Cómo ingresar al YouTube Recap 2025?

Si bien la función ya se encuentra disponible en países de Norteamérica, aún estará lista para el resto del mundo a lo largo de esta semana, pero solo hasta fin de año. Para acceder a ella, tendrás que ingresar por un dispositivo móvil a la página principal o a la pestaña “Tú” de YouTube. Aparecerá un botón que indica la disponibilidad de la función, así que solo deberás apretarlo. Segundos después, podrás observar tu recopilación a detalle.

Si dicho botón no aparece, puedes utilizar un navegador y visitar youtube.com/Recap para acceder a tu resumen.

Por otro lado, si has escuchado a artistas musicales por más de 10 horas podrás ver la lista de canciones, géneros, entre otros detalles que permitirán conocer cuál fue tu inclinación durante estos meses.

Para compartir tus resultados deberás dar click al botón “compartir” de la tarjeta de resumen respectiva y luego elegir tu red social favorita; y para guardarlos, solo tendrás que apretar el botón de descarga.

YouTube Recap: resultados se basan en el historial de navegación

YouTube, en su blog oficial, afirma que la opción Recap “destaca de forma única los intereses, las búsquedas detalladas y los momentos que exploraste este año, según tu historial de reproducciones”. De igual manera, indica que podrás obtener hasta doce tarjetas que detallan los canales que más visitaste, tus intereses, la evolución de tus hábitos de visualización, e incluso, tu personalidad acorde al historial de videos que has observado.

Además, YouTube menciona que durante el proceso de creación de la función, se contó con nueve rondas de comentarios y más de cincuenta pruebas de conceptos diversos antes de llegar a su resultado.

Con ello, no solo ven datos, sino personalidades: algunos usuarios son aventureros, otros habilidosos, otros creativos, etcétera. La plataforma cataloga a esta función como un “túnel de los recuerdos” que revivirá intereses, descubrimientos y momentos favoritos.