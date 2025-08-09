¿Adiós a los teléfonos con 128 GB de almacenamiento? Apple prepara gran sorpresa con el iPhone 17 Pro

Hace algunos años, los primeros teléfonos inteligentes ofrecían 32 o 64 GB de almacenamiento interno, una capacidad que se mantuvo como estándar durante mucho tiempo. En la actualidad, el mínimo se ha establecido en 128 GB, cifra que fue adoptada por la mayoría de fabricantes para sus smartphones de gama de entrada, gama media y gama alta.

No obstante, esto podría cambiar en el futuro, al menos en los modelos de gama alta, luego de que se revelara que Apple estaría planeando que su próximo iPhone 17, específicamente la versión Pro, ya no tenga una versión de 128 GB, sino que establezca como nuevo estándar el doble de capacidad, es decir, 256 GB de memoria interna.

¿Por qué Apple habría tomado esta decisión?

Según revela Instant Digital, un reconocido filtrador tecnológico, los de Cupertino habrían decidido incrementar el precio de sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, que serían presentados en septiembre u octubre. Este aumento, de US$ 50, buscaría absorber el impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump.

Al ser teléfonos más caros, la compañía de la manzana mordida habría decidido que el iPhone 17 Pro solo estará disponible en tres versiones de almacenamiento (256 GB, 512 GB y 1 TB), en lugar de cuatro como su predecesor, el iPhone 16 Pro. Como recordaremos, esta modelo sí tiene una versión de 128 GB que cuesta 999 dólares en Estados Unidos.

Aunque todavía no se ha confirmado, el filtrador asegura que la versión más económica del iPhone 17 Pro (256 GB) costará 1.149 dólares, es decir, 50 dólares más que el iPhone 16 Pro de 256 GB de capacidad. Este modelo, al igual que sus 'hermanos gemelos', posiblemente bajen su precio una vez que Apple presente sus nuevos equipos.

Cabe resaltar que la decisión de Apple solo afectaría al iPhone 17 Pro. El iPhone 17 estándar y el iPhone 17 Air (un nuevo modelo más ligero que reemplazará al iPhone 17 Plus) sí contarían con versiones de 128 GB de almacenamiento, las cuales son mucho más económicas que las de 256 GB, 512 GB o 1 TB, esta última disponible solo en las variantes Pro y Pro Max.

¿Otras marcas podrían hacer lo mismo?

Actualmente, muchos teléfonos Android de gama alta, como el Samsung Galaxy S25 o el Google Pixel 10, se ofrecen en variantes con 128 GB de almacenamiento. Sin embargo, con la decisión tomada por Apple, es probable que otros fabricantes se sumen a la tendencia, por lo que no sorprendería que el Galaxy S26 o el Pixel 11 partan de 256 GB de memoria interna como mínimo.

Muchas marcas quizá no lo admitan, pero suelen imitar el accionar de la compañía fundada por Steve Jobs. Como ejemplo, recordemos tres casos: la eliminación del puerto jack de 3,5 mm en los teléfonos, la decisión de dejar de incluir cargador y audífonos de regalo, y recientemente la incorporación de la Isla Dinámica, que algunas marcas ya han adoptado en ciertos modelos.