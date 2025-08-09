HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Tecnología

¿Adiós a los teléfonos con 128 GB de almacenamiento? Apple prepara gran sorpresa con el iPhone 17 Pro

A diferencia de su predecesor, el iPhone 17 Pro no contará con una versión de 128 GB, sino que partirá de 256 GB de almacenamiento y tendrá un precio más elevado. ¿Por qué razón?

Los iPhone 17 serían presentados en setiembre u octubre.
Los iPhone 17 serían presentados en setiembre u octubre. | Foto: Seu Crédito Digital

Hace algunos años, los primeros teléfonos inteligentes ofrecían 32 o 64 GB de almacenamiento interno, una capacidad que se mantuvo como estándar durante mucho tiempo. En la actualidad, el mínimo se ha establecido en 128 GB, cifra que fue adoptada por la mayoría de fabricantes para sus smartphones de gama de entrada, gama media y gama alta.

No obstante, esto podría cambiar en el futuro, al menos en los modelos de gama alta, luego de que se revelara que Apple estaría planeando que su próximo iPhone 17, específicamente la versión Pro, ya no tenga una versión de 128 GB, sino que establezca como nuevo estándar el doble de capacidad, es decir, 256 GB de memoria interna.

PUEDES VER: ¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

lr.pe

¿Por qué Apple habría tomado esta decisión?

Según revela Instant Digital, un reconocido filtrador tecnológico, los de Cupertino habrían decidido incrementar el precio de sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, que serían presentados en septiembre u octubre. Este aumento, de US$ 50, buscaría absorber el impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump.

Al ser teléfonos más caros, la compañía de la manzana mordida habría decidido que el iPhone 17 Pro solo estará disponible en tres versiones de almacenamiento (256 GB, 512 GB y 1 TB), en lugar de cuatro como su predecesor, el iPhone 16 Pro. Como recordaremos, esta modelo sí tiene una versión de 128 GB que cuesta 999 dólares en Estados Unidos.

Aunque todavía no se ha confirmado, el filtrador asegura que la versión más económica del iPhone 17 Pro (256 GB) costará 1.149 dólares, es decir, 50 dólares más que el iPhone 16 Pro de 256 GB de capacidad. Este modelo, al igual que sus 'hermanos gemelos', posiblemente bajen su precio una vez que Apple presente sus nuevos equipos.

Cabe resaltar que la decisión de Apple solo afectaría al iPhone 17 Pro. El iPhone 17 estándar y el iPhone 17 Air (un nuevo modelo más ligero que reemplazará al iPhone 17 Plus) sí contarían con versiones de 128 GB de almacenamiento, las cuales son mucho más económicas que las de 256 GB, 512 GB o 1 TB, esta última disponible solo en las variantes Pro y Pro Max.

PUEDES VER: Olvídate de quedarte sin batería: este teléfono rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

lr.pe

¿Otras marcas podrían hacer lo mismo?

Actualmente, muchos teléfonos Android de gama alta, como el Samsung Galaxy S25 o el Google Pixel 10, se ofrecen en variantes con 128 GB de almacenamiento. Sin embargo, con la decisión tomada por Apple, es probable que otros fabricantes se sumen a la tendencia, por lo que no sorprendería que el Galaxy S26 o el Pixel 11 partan de 256 GB de memoria interna como mínimo.

Muchas marcas quizá no lo admitan, pero suelen imitar el accionar de la compañía fundada por Steve Jobs. Como ejemplo, recordemos tres casos: la eliminación del puerto jack de 3,5 mm en los teléfonos, la decisión de dejar de incluir cargador y audífonos de regalo, y recientemente la incorporación de la Isla Dinámica, que algunas marcas ya han adoptado en ciertos modelos.

Notas relacionadas
¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

LEER MÁS
Olvídate de quedarte sin batería: este teléfono rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

Olvídate de quedarte sin batería: este teléfono rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

LEER MÁS
¿No recuerdas una contraseña? No la cambies, mejor emplea este truco y la recuperarás al instante

¿No recuerdas una contraseña? No la cambies, mejor emplea este truco y la recuperarás al instante

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

LEER MÁS
¿No recuerdas una contraseña? No la cambies, mejor emplea este truco y la recuperarás al instante

¿No recuerdas una contraseña? No la cambies, mejor emplea este truco y la recuperarás al instante

LEER MÁS
¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

LEER MÁS
WhatsApp refuerza su seguridad con funciones clave contra estafas y fraudes

WhatsApp refuerza su seguridad con funciones clave contra estafas y fraudes

LEER MÁS
¿Buscas un teléfono potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores smartphones en la actualidad

¿Buscas un teléfono potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores smartphones en la actualidad

LEER MÁS
Olvídate de quedarte sin batería: este teléfono rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

Olvídate de quedarte sin batería: este teléfono rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Tecnología

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

¿Android o iPhone? Este es el teléfono favorito de Sam Altman, el creador de ChatGPT

¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores celulares en la actualidad

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota