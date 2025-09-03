HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Instagram tarda 15 años en llegar a los iPad: ¿en qué se diferencia de la versión para celulares?

Aunque los iPad son bastante populares, no tenían una versión de Instagram adaptada para su pantalla. Eso acaba de cambiar y estas son las diferencias.

Así luce la versión de Instagram en los iPad.
Así luce la versión de Instagram en los iPad. | Foto: Meta

Cuando Instagram fue presentada oficialmente en octubre de 2010, los usuarios de iPhone fueron los primeros en disfrutar esta red social. Dos años después de su lanzamiento, la aplicación llegó a los dispositivos Android. Desde entonces, la plataforma se ha consolidado como una de las más populares del mundo, superando incluso a Facebook.

Aunque la relación con Apple es bastante estrecha (Instagram es una de las aplicaciones más descargadas en la App Store), lo cierto es que, durante sus quince años de existencia, la plataforma que Mark Zuckerberg adquirió en 2012 solo tiene una versión para iPhone, nunca se ha tomado la molestia de sacar una versión para iPad. ¿Por qué?

Tras 15 años, Instagram llega oficialmente a los iPad

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, los usuarios de iPad solo podían instalar la versión de Instagram diseñada para iPhone. Aunque pueden parecer iguales, la experiencia resultaba deficiente: era una app escalada, la interfaz se veía desproporcionada y la mayoría de fotos perdían calidad, llegando incluso a pixelarse.

Afortunadamente, la compañía Meta acaba de presentar una versión de Instagram para los iPad que no es una aplicación escalada, sino una pensada para aprochar la gran pantalla de las tablets. Además, se ha mejorado el acceso a los mensajes y las notificaciones, permitiendo que los usuarios puedan verlos de manera simultánea.

Otra diferencia importante la tenemos en los Reels, es decir, los videos cortos (similares a los de TikTok) que podemos avanzar de manera vertical. A partir de ahora, los usuarios de Instagram podrán ampliar y ver los comentarios, sin dejar de ver el video en pantalla completa, lo que no ocurría cuando usaban la versión para iPhone.

De acuerdo con la publicación, cuando entramos a la aplicación de Instagram para iPad, lo primero que veremos serán las Historias (Stories) de las personas que seguimos en la parte superior de la pantalla. Además, la pestaña 'Siguiendo' se dividirá en tres secciones para organizar mejor el contenido: Todo, Amigos y Lo último.

¿Por qué tardó tanto en llegar Instagram a los iPad?

Si instalaste la versión de Instagram para iPhone en tu iPad, lo único que debes hacer es entrar a App Store y descargar la actualización. Esta nueva versión está disponible para todas las tablets de Apple que funcionen con iPadOS 15.1 o una versión superior. Si todavía no aparece en tu dispositivo, solo debes tener un poco de paciencia.

Un detalle curioso es que, en 2022, Adam Mosseri, jefe de Instagram, reveló que el número de personas que estaban interesadas en una app para iPad no era lo suficientemente grande como para que Meta desarrolle una. Al parecer, la situación ha cambiado en los últimos años, ya que esta nueva versión llegó para quedarse.

