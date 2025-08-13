El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

Faltan pocas semanas para el lanzamiento de los iPhone 17, los nuevos teléfonos inteligentes fabricados por Apple y miles de fanáticos están emocionados, ya que numerosas filtraciones apuntan a que la compañía de la manzana mordida presentará un nuevo modelo llamado 'iPhone 17 Air' que será ultradelgado y que reemplazaría a la versión Plus.

Desde hace algunos meses, en la internet se han filtrado las supuestas especificaciones técnicas que tendrían los nuevos celulares de Apple; sin embargo, nada ha sido confirmado oficialmente. De igual forma, informes aseguran que los de Cupertino planean incrementar el precio de sus equipos, debido a los aranceles impuestos por Donald Trump.

¿Qué sabemos sobre este aumento de precios?

Según detalla Applesfera, el reconocido filtrador chino ‘Instant Digital’ aseguró en Weibo que Apple planea aumentar en 50 dólares el precio del iPhone 17 Pro, con respecto a su predecesor. Por el momento, los rumores solo señalan un incremento en este modelo. No obstante, es muy probable que los demás modelos también puedan verse afectados.

En la actualidad, el iPhone 16 Pro más barato (128 GB de almacenamiento) cuesta 999 dólares, aunque es probable que disminuya cuando se presente la nueva versión. Su sucesor, el iPhone 17 Pro, valdrá 50 dólares más, es decir, 1.149 dólares, pero habrá una diferencia importante: ofrecerá el doble de capacidad, ya que vendrá con 256 GB de memoria interna.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Apple incrementa los precios de sus teléfonos usando esta estrategia. En 2023, cuando lanzaron los iPhone 15, anunciaron que la versión Pro Max no costaría 1099 dólares (como su antecesor), sino que valdría 1199 dólares (100 dólares más). Asimismo, recalcaron que ofrecería 256 GB de ROM, es decir, el doble de almacenamiento.

De confirmarse la filtración, no habría un iPhone 17 Pro de 128 GB de memoria interna, ya que las únicas opciones de almacenamiento serían de 256 GB y 512 GB. Los únicos modelos que tendrían versiones de 128 GB, más económicas, serían el iPhone 17 estándar y, posiblemente, el iPhone 17 Air, en caso sustituya al modelo Plus.

¿Cuánto costarían los iPhone 17?

De acuerdo con la publicación, el iPhone 17 estándar mantendría el precio de su predecesor, es decir, 799 dólares para la versión de 128 GB. La versión Pro sería la única que incrementaría su precio en 50 dólares, situándose en 1.099 dólares. Por su parte, la Pro Max, el modelo más costoso, conservaría sus precios, que partirían desde 1.199 dólares.

Quizás no lo sepas, pero Apple suele reducir el precio de sus iPhone (versión estándar y Plus) en 100 dólares cada vez que presenta un nuevo modelo. Si mantiene esta costumbre, el iPhone 16 de 128 GB costaría 699 dólares, mientras que el iPhone 15 (misma capacidad) valdría 599 dólares, es decir, doscientos dólares menos que en 2023 cuando fue lanzado.