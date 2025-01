El iPhone 17 no tendrá un modelo 'Plus': este será el nuevo nombre que le daría Apple

Desde hace algunos años, Apple ha adoptado una curiosa estrategia al lanzar sus nuevos teléfonos. Además del modelo estándar, presenta 3 variantes: Plus, Pro y Pro Max, siendo esta última la más popular entre los fanáticos de la manzana mordida. No solo porque posee una mejor cámara fotográfica, también porque incorpora las especificaciones técnicas más avanzadas.

Esta estrategia de lanzar cuatro variantes del iPhone comenzó hace varios años; sin embargo, antes del 2022 (cuando presentaron los iPhone 14) no existía la versión Plus. Quizás no lo recuerdes, pero el iPhone 13, llegó junto al iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max y iPhone 13 Mini, una versión más pequeña que fue pensada como un teléfono accesible con buenas características.

¿Por qué Apple olvidará el modelo 'Plus'?

Desde el iPhone 14, Apple incorporó la versión 'Plus' que posee las mismas especificaciones técnicas del modelo estándar, diferenciándose únicamente por su pantalla de mayor tamaño. Aunque todavía no se han confirmado las razones de su eliminación para el iPhone 17, todo parece indicar que sería reemplazado por una nueva variante, conocida como "Air".

Si eres fanático de Apple, seguramente sabes que varios productos ya llevan la denominación "Air". Por ejemplo, el iPad Air y la MacBook Air, que se distinguen por ser versiones más ligeras y económicas en comparación con sus variantes Pro. Todo indica que Apple continuará esta tendencia y el iPhone 17 Air podría destacarse como el modelo más delgado y ligero de la línea.

Según Mark Gurman, periodista de tecnología de Bloomberg News, el iPhone 17 Air no solo reemplazaría al modelo 'Plus', también prepararía el terreno para la llegada de los iPhone y iPad plegables. Este comunicador, popular por sus acertadas filtraciones, asegura también que el iPhone SE 4 estaría siendo en abril del 2025.

¿Qué se sabe del iPhone 17 Air?

Por el momento, no hay información oficial sobre el iPhone 17 Air, solo filtraciones. De acuerdo a Andro4all, este dispositivo seria muy delgado (por debajo de los 6 mm), tendría una pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología ProMotion y Always-on display. También poseería una cámara trasera de 48 MP y una frontal de 24 MP. Su procesador sería el A19 y tendría 8 GB de RAM con soporte para Apple Intelligence.