HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
Tecnología

Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

Aunque parezca increíble, una sola pila alcalina bastaba para mantener el teléfono activo durante 10 horas de conversación. ¿Qué sucedió con él?

Así lucía el SpareOne original.
Así lucía el SpareOne original. | Foto: CNET

En la actualidad, resulta impensable imaginar un smartphone que no tenga pantalla y que funcione con una pila AA, ya que sería inútil para ver videos, jugar o realizar tareas similares. Además, ni siquiera podría encender, pues la energía que brindan las pilas alcalinas es prácticamente insuficiente para un teléfono inteligente moderno.

No obstante, hace algunos años existió un celular con esas características. Se trataba del SpareOne, un teléfono que fue presentado durante el Mobile World Congress 2013 y que sorprendió a miles de asistentes, debido a que era completamente funcional, pese a carecer de pantalla y funcionar con una simple pila AA de 1.5 voltios.

PUEDES VER: ¿Tu iPhone está desprotegido? Estos son los altos precios para cambiar pantalla o batería en Perú

lr.pe

¿Qué era el SpareOne y cuáles eran sus características?

Desarrollado por el argentino Alan Cymberknoh, el SpareOne no pretendía competir con gigantes como Apple, Samsung o Motorola, sino que fue concebido como un teléfono para situaciones de emergencia. Con solo insertar una tarjeta SIM y colocar una pila alcalina AA, el dispositivo quedaba listo para realizar y recibir llamadas telefónicas.

A diferencia de los teléfonos básicos de su época, el SpareOne no permitía enviar mensajes de texto ni contaba con una agenda de contactos, por lo que era necesario llevar los números anotados en otro lugar. Según sus creadores, una sola pila AA brindaba la energía suficiente para mantenerlo en funcionamiento durante 10 horas de conversación continua.

Otras características interesantes del SpareOne eran su autonomía de hasta 15 años en reposo, gracias al uso de una pila AA como batería. Además, el dispositivo era resistente al agua (algo innovador para la época) y venía con una linterna integrada, pensada para alumbrar en apagones o en zonas oscuras, ya que como dijimos era un celular de emergencia.

PUEDES VER: Olvídate de CapCut: Google lanza 'Vids', su editor de videos gratuito que crea avatares con IA

lr.pe

¿Qué sucedió con el SpareOne?

Un año después del lanzamiento del SpareOne, sus creadores presentaron el SpareOne Plus, que mantenía la esencia del modelo original pero añadía mejoras, como una pantalla básica que mostraba la hora, la señal, el estado de la pila. Además, tenía una sirena de pánico y una función de localización, diseñada para que los familiares pudieran saber estabas.

Aunque el SpareOne y el SpareOne Plus fueron teléfonos innovadoras, nunca lograron convencer al público. Su precio de 99 dólares resultaba elevado para las limitadas funciones que ofrecían. Se estima que apenas alcanzaron las 2.000 unidades vendidas en Estados Unidos antes de ser descontinuados y desaparecer de la memoria de los usuarios.

Notas relacionadas
¿Tu iPhone está desprotegido? Estos son los altos precios para cambiar pantalla o batería en Perú

¿Tu iPhone está desprotegido? Estos son los altos precios para cambiar pantalla o batería en Perú

LEER MÁS
Olvídate de CapCut: Google lanza 'Vids', su editor de videos gratuito que crea avatares con IA

Olvídate de CapCut: Google lanza 'Vids', su editor de videos gratuito que crea avatares con IA

LEER MÁS
Ingresa a su cuenta de Steam después de 8 años y descubre que tenía un tesoro de medio millón de dólares

Ingresa a su cuenta de Steam después de 8 años y descubre que tenía un tesoro de medio millón de dólares

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 5 celulares que fueron todo un éxito antes de la era del smartphone

Los 5 celulares que fueron todo un éxito antes de la era del smartphone

LEER MÁS
Olvídate de CapCut: Google lanza 'Vids', su editor de videos gratuito que crea avatares con IA

Olvídate de CapCut: Google lanza 'Vids', su editor de videos gratuito que crea avatares con IA

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Tecnología

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

WhatsApp: así puedes liberar espacio en tu celular sin tener que borrar tus conversaciones ni perder archivos importantes

Evita que cualquier extraño te agregue a grupos: así puedes configurar WhatsApp para más privacidad

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota