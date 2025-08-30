Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

En la actualidad, resulta impensable imaginar un smartphone que no tenga pantalla y que funcione con una pila AA, ya que sería inútil para ver videos, jugar o realizar tareas similares. Además, ni siquiera podría encender, pues la energía que brindan las pilas alcalinas es prácticamente insuficiente para un teléfono inteligente moderno.

No obstante, hace algunos años existió un celular con esas características. Se trataba del SpareOne, un teléfono que fue presentado durante el Mobile World Congress 2013 y que sorprendió a miles de asistentes, debido a que era completamente funcional, pese a carecer de pantalla y funcionar con una simple pila AA de 1.5 voltios.

¿Qué era el SpareOne y cuáles eran sus características?

Desarrollado por el argentino Alan Cymberknoh, el SpareOne no pretendía competir con gigantes como Apple, Samsung o Motorola, sino que fue concebido como un teléfono para situaciones de emergencia. Con solo insertar una tarjeta SIM y colocar una pila alcalina AA, el dispositivo quedaba listo para realizar y recibir llamadas telefónicas.

A diferencia de los teléfonos básicos de su época, el SpareOne no permitía enviar mensajes de texto ni contaba con una agenda de contactos, por lo que era necesario llevar los números anotados en otro lugar. Según sus creadores, una sola pila AA brindaba la energía suficiente para mantenerlo en funcionamiento durante 10 horas de conversación continua.

Otras características interesantes del SpareOne eran su autonomía de hasta 15 años en reposo, gracias al uso de una pila AA como batería. Además, el dispositivo era resistente al agua (algo innovador para la época) y venía con una linterna integrada, pensada para alumbrar en apagones o en zonas oscuras, ya que como dijimos era un celular de emergencia.

¿Qué sucedió con el SpareOne?

Un año después del lanzamiento del SpareOne, sus creadores presentaron el SpareOne Plus, que mantenía la esencia del modelo original pero añadía mejoras, como una pantalla básica que mostraba la hora, la señal, el estado de la pila. Además, tenía una sirena de pánico y una función de localización, diseñada para que los familiares pudieran saber estabas.

Aunque el SpareOne y el SpareOne Plus fueron teléfonos innovadoras, nunca lograron convencer al público. Su precio de 99 dólares resultaba elevado para las limitadas funciones que ofrecían. Se estima que apenas alcanzaron las 2.000 unidades vendidas en Estados Unidos antes de ser descontinuados y desaparecer de la memoria de los usuarios.