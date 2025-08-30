¿Cómo crear un mapa de cobertura WiFi de tu casa? Podrás saber qué zonas no tienen buena señal

Un problema bastante frecuente que sufren las personas con internet en casa son las zonas muertas, es decir, habitaciones donde la señal de WiFi es nula o bastante débil, lo que afecta la experiencia al ver videos en plataformas de streaming, jugar en línea, navegar por páginas web o realizar cualquier actividad que requiera una conexión estable.

Aunque este problema puede solucionarse cambiando la ubicación del router a una zona más céntrica, en algunos casos es imposible hacerlo, por lo que debemos comprar un repetidor de internet. Sin embargo, antes de adquirir estos dispositivos, muchos expertos recomiendan hacer un mapa de cobertura WiFi para identificar todas las 'zonas muertas'.

¿Qué necesitas para crear un mapa de cobertura WiFi?

Según detalla Xataka Móvil, un portal especializado en tecnología, para crear un mapa de cobertura WiFi es necesario instalar una aplicación de terceros en nuestro smartphone. Se trata de WiFi Analyzer and Surveyor, una app desarrollada por ManageEngine que puedes descargar gratis desde Play Store, la tienda oficial de los dispositivos Android.

Además de emplear esta aplicación, debemos realizar un boceto de nuestra casa que incluya todas las habitaciones, desde la más cercana al router hasta la más lejana. Para elaborarlo, puedes usar Paint o cualquier otro programa que prefieras, pero asegúrate de guardar el archivo en el teléfono donde instalaste WiFi Analyzer and Surveyor.

En caso de que tengas una vivienda de dos pisos, deberás elaborar otro boceto detallando todas las habitaciones. Una vez que tengas listo el dibujo, guárdalo en tu teléfono con un nombre diferente al del primer archivo. De esta manera, también podrás determinar el nivel de señal de internet que existe en esta segunda planta.

¿Cómo crear un mapa de cobertura WiFi?

Crear un mapa de cobertura WiFi usando la aplicación WiFi Analyzer and Surveyor es sumamente sencillo. Luego de elaborar los bocetos de tu vivienda, instalar la aplicación en tu smartphone y otorgarle todos los permisos necesarios para su correcto funcionamiento, solo tendrás que seguir estos sencillos pasos: