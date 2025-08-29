HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Ingresa a su cuenta de Steam luego de 8 años y descubre que tenía un tesoro de medio millón de dólares

En 2014, un fanático de CS:GO obtuvo un accesorio exclusivo sin sospechar que, ocho años después, se convertiría en un preciado objeto de colección que cuesta miles de dólares.

La inversión del hombre hizo que ganara casi medio millón de dólares.
La inversión del hombre hizo que ganara casi medio millón de dólares. | Foto: PC Gamer

Desde su lanzamiento en septiembre de 2003, Steam se ha consolidado como la plataforma favorita de millones de gamers en todo el mundo, ya que permite adquirir de forma digital títulos de aventura, pelea, deportes y muchos otros géneros. Estos juegos pueden disfrutarse tanto en una computadora como en la Steam Deck, la consola portátil creada por Valve.

Además de comprar videojuegos, Steam ofrece actualizaciones automáticas y la posibilidad de adquirir accesorios cosméticos que muchos jugadores usan para personalizar a sus personajes o mejorar su experiencia. Uno de estos artículos fue adquirido hace varios años por un usuario, sin imaginar que terminaría volviéndose un tesoro invaluable.

PUEDES VER: Olvídate de CapCut: Google lanza 'Vids', su editor de videos gratuito que crea avatares con IA

lr.pe

¿Qué tesoro tenía en su cuenta de Steam?

Según Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, un jugador de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), un popular shooter en primera persona, se llevó la sorpresa de su vida luego de iniciar sesión en su cuenta de Steam y descubrir que había adquirido un cosmético que, en la actualidad, puede llegar a valer medio millón de dólares.

De acuerdo con la publicación, este jugador era un verdadero fanático de CS:GO, al punto de que dedicaba varias horas al día a las partidas y compraba con frecuencia accesorios en la tienda. Uno de los cosméticos que obtuvo fueron las exclusivas 'pegatinas holográficas de Katowice 2014' que suelen colocarse en las armas para personalizarlas.

Por razones que nunca reveló, el gamer dejó de jugar. No se debió a que encontrara otro título que lo enganchara, ya que ni siquiera volvió a abrir su cuenta de Steam en todo ese tiempo. Recién en 2025 decidió ingresar nuevamente y, al revisar su inventario de CS:GO, se enteró que era dueño de un verdadero tesoro codiciado por miles de jugadores.

PUEDES VER: Google Fotos se actualiza e incluye increíble función: podrás eliminar fondos de imágenes con IA

lr.pe

¿Por qué son tan costosas las pegatinas holográficas de Katowice 2014?

A diferencia de otros artículos cosméticos, las pegatinas holográficas de Katowice 2014 fueron exclusivas del torneo EMS One Katowice 2014. Su disponibilidad fue limitada y nunca volvieron a ponerse a la venta, lo que las convirtió en objetos sumamente escasos. Por ello, la mayoría de coleccionistas están dispuestos a pagar cifras muy altas para conseguirlas.

En 2023, por ejemplo, el streamer TDTHeyzeus reveló que un inventario completo de pegatinas holográficas de Katowice 2014 fue vendido por 446,894 dólares, es decir, más de un millón y medio de soles. "El dueño desconocía su verdadero valor y acaba de obtener una fortuna que le cambiará la vida", señaló en su publicación de X.

Si bien obtener 446,894 dólares (más de un millón y medio de soles) no te convierte en millonario, sí representa una suma suficiente para vivir con comodidad, invertir en nuevos proyectos, emprender un negocio propio o incluso asegurar una buena estabilidad financiera durante varios años, no solo para ti, también para tu familia.

