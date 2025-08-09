¿No recuerdas una contraseña? No la cambies, mejor emplea este truco y la recuperarás al instante

Para acceder a nuestra cuenta de Facebook, Google o cualquier otra plataforma, debemos introducir una contraseña que, por lo general, está compuesta por letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos como $, %, entre otros. Esta combinación no solo fortalece la seguridad, también reduce el riesgo de que terceros adivinen la clave e inicien sesión sin autorización.

En la actualidad, muchos expertos en ciberseguridad aconsejan no utilizar la misma contraseña en las plataformas donde te has registrado, ya que eso facilita el trabajo de los ciberdelincuentes. Es decir, si logran descubrir la clave de una cuenta, como la de Twitter (X), podrían acceder también a otras redes sociales o incluso a tu correo electrónico.

El problema de manejar varias claves es que, en algún momento, podrías olvidar alguna de ellas y quedarte sin acceso, a menos que recurras a la opción "¿Olvidaste la contraseña?", un proceso que suele tomar mucho tiempo. Lo que pocos saben es que hay un método para recuperar tu 'password' de forma rápida, sin necesidad de cambiarlo. Aquí te enseñamos.

¿Cómo recuperar tus contraseñas en segundos?

Cuando olvidamos una contraseña, tenemos que recurrir a un mecanismo de seguridad para validar nuestra identidad. Usualmente, el proceso consiste en ingresar nuestro correo electrónico y esperar a recibir un mensaje para restablecer la clave. Aunque es el método oficial, puede ser lento, ya que nos la fecha de nacimiento, nombre completo, entre otros datos adicionales.

Para evitar perder valiosos minutos y crear una nueva clave que posiblemente termines olvidando nuevamente, Google desarrolló un "Gestor de contraseñas" integrado en el navegador Google Chrome, disponible tanto en su versión para computadoras, como en su aplicación para teléfonos Android y otros dispositivos móviles. ¿Qué hace exactamente?

El gestor de contraseñas de Google se encarga de almacenar (de forma segura todas) las claves que hayas utilizado en tu teléfono inteligente, tablet o computadora. Si llegas a olvidar la contraseña de alguna página web o servicio donde te registraste, solo tendrás que acceder a esta herramienta y buscarla, lo que te tomará unos cuantos segundos.

¿Cómo usar el gestor de contraseñas de Google?

Una de las ventajas del gestor de contraseñas de Google es que, en la mayoría de los casos, completa automáticamente los datos de inicio de sesión. Sin embargo, en algunas ocasiones sí te pedirá ingresarlos de forma manual. Si no los sabes o no los recuerdas, deberás seguir estos pasos para recuperarlos, dependiendo de tu dispositivo:

Desde una computadora

Abre Google Chrome y pulsa el ícono de tres puntos (esquina superior derecha)

Se desplegarán varias opciones, tienes que elegir " Contraseñas y autocompletar "

" Luego deberás elegir Gestor de contraseñas de Google

Verás todas las páginas en la que te has registrado

Busca aquella que deseas recordar

Te pedirá la clave de tu computadora, la que usas para iniciar sesión diariamente

Aparecerá el correo electrónico y contraseña del sitio web en cuestión

Desde tu teléfono o tablet