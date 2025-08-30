Igual que Spotify: así escuchas música de YouTube en tu celular sin que se pause al apagar la pantalla

Una de las ventajas de Spotify, disponible para todos los usuarios, es que permite escuchar a tus artistas y bandas preferidas, incluso con la pantalla del smartphone apagada. De igual manera, puedes minimizar la plataforma y seguir disfrutando de la música mientras utilizas otras aplicaciones como Facebook, Instagram o WhatsApp.

Lamentablemente, la aplicación oficial de YouTube no ofrece esta función, ya que al apagar la pantalla del celular la reproducción se detiene de inmediato. Lo mismo sucede si intentas usar otra aplicación diferente, pues la música se pausará automáticamente. Esto sucede porque la plataforma no admite la reproducción en segundo plano.

¿Qué es la reproducción en segundo plano?

Se trata de una función que permite seguir escuchando música, podcasts o cualquier audio de una aplicación, aunque la pantalla del teléfono esté apagada o se esté usando otra app. Gracias a esta característica, el contenido no se detiene y el usuario puede ahorrar batería o utilizar varias aplicaciones sin interrumpir la reproducción.

Aunque Spotify ofrece la reproducción en segundo plano a todos sus usuarios, en YouTube no ocurre lo mismo. Esta función está limitada a quienes cuentan con una suscripción a YouTube Premium. Es decir, solo pagando por este servicio podrás escuchar tus canciones preferidas con la pantalla del celular apagada.

No obstante, existe un truco para disfrutar este beneficio de YouTube Premium sin pagar nada. A diferencia de otros métodos que circulan en internet, no necesitas instalar aplicaciones de terceros que suelen estar en páginas web poco confiables, sino usar una app 100% segura que se encuentra disponible en la Play Store y App Store.

¿Cómo activar la reproducción en segundo plano en YouTube?

Estamos hablando de Brave, un navegador similar a Google Chrome, Microsoft Edge o Safari, que permite acceder a cualquier página web en segundos y sin anuncios. Esto es posible gracias a que la aplicación, disponible en móviles y computadoras, tiene un bloqueador de publicidad integrado que funciona de manera automática.

Este bloqueador de anuncios incorporado es perfecto para páginas web repletas de banners que dificultan la lectura del contenido. También funciona en YouTube, ya que elimina los molestos comerciales que aparecen antes y durante los videos, una característica que normalmente es exclusiva de YouTube Premium.

Además del bloqueador de anuncios, Brave incorpora la función de reproducción en segundo plano que permite escuchar música de YouTube como si fuera Spotify. En otras palabras, puedes reproducir tus canciones preferidas y seguir oyéndolas con la pantalla del teléfono apagada o mientras utilizas otras apps como WhatsApp. Aquí los pasos para activarla: