HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
Tecnología

Igual que Spotify: así escuchas música de YouTube en tu celular sin que se pause al apagar la pantalla

Gracias a este truco, podrás escuchar tus canciones de YouTube sin que se detengan al apagar la pantalla del celular o al abrir otra aplicación.

Truco funciona en Android e iOS.
Truco funciona en Android e iOS. | Foto: Xataka Móvil

Una de las ventajas de Spotify, disponible para todos los usuarios, es que permite escuchar a tus artistas y bandas preferidas, incluso con la pantalla del smartphone apagada. De igual manera, puedes minimizar la plataforma y seguir disfrutando de la música mientras utilizas otras aplicaciones como Facebook, Instagram o WhatsApp.

Lamentablemente, la aplicación oficial de YouTube no ofrece esta función, ya que al apagar la pantalla del celular la reproducción se detiene de inmediato. Lo mismo sucede si intentas usar otra aplicación diferente, pues la música se pausará automáticamente. Esto sucede porque la plataforma no admite la reproducción en segundo plano.

PUEDES VER: Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

lr.pe

¿Qué es la reproducción en segundo plano?

Se trata de una función que permite seguir escuchando música, podcasts o cualquier audio de una aplicación, aunque la pantalla del teléfono esté apagada o se esté usando otra app. Gracias a esta característica, el contenido no se detiene y el usuario puede ahorrar batería o utilizar varias aplicaciones sin interrumpir la reproducción.

Aunque Spotify ofrece la reproducción en segundo plano a todos sus usuarios, en YouTube no ocurre lo mismo. Esta función está limitada a quienes cuentan con una suscripción a YouTube Premium. Es decir, solo pagando por este servicio podrás escuchar tus canciones preferidas con la pantalla del celular apagada.

No obstante, existe un truco para disfrutar este beneficio de YouTube Premium sin pagar nada. A diferencia de otros métodos que circulan en internet, no necesitas instalar aplicaciones de terceros que suelen estar en páginas web poco confiables, sino usar una app 100% segura que se encuentra disponible en la Play Store y App Store.

PUEDES VER: ¿Tu iPhone está desprotegido? Estos son los altos precios para cambiar pantalla o batería en Perú

lr.pe

¿Cómo activar la reproducción en segundo plano en YouTube?

Estamos hablando de Brave, un navegador similar a Google Chrome, Microsoft Edge o Safari, que permite acceder a cualquier página web en segundos y sin anuncios. Esto es posible gracias a que la aplicación, disponible en móviles y computadoras, tiene un bloqueador de publicidad integrado que funciona de manera automática.

Este bloqueador de anuncios incorporado es perfecto para páginas web repletas de banners que dificultan la lectura del contenido. También funciona en YouTube, ya que elimina los molestos comerciales que aparecen antes y durante los videos, una característica que normalmente es exclusiva de YouTube Premium.

Además del bloqueador de anuncios, Brave incorpora la función de reproducción en segundo plano que permite escuchar música de YouTube como si fuera Spotify. En otras palabras, puedes reproducir tus canciones preferidas y seguir oyéndolas con la pantalla del teléfono apagada o mientras utilizas otras apps como WhatsApp. Aquí los pasos para activarla:

  • Descarga Brave desde Play Store o App Store
  • Visita la página principal de YouTube
  • Pulsa el ícono de tres puntos (esquina inferior derecha) y elige Configuración
  • Ve a la sección Multimedia
  • Ahí encontrarás la opción Reproducción en segundo plano
  • Por defecto, estará deshabilitada. Tienes que activarla
  • Eso sería todo. Ahora elige cualquier canción de YouTube y apaga la pantalla del teléfono. Notarás que no se pausará y podrás seguir escuchándola.
Notas relacionadas
Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

LEER MÁS
¿Tu iPhone está desprotegido? Estos son los altos precios para cambiar pantalla o batería en Perú

¿Tu iPhone está desprotegido? Estos son los altos precios para cambiar pantalla o batería en Perú

LEER MÁS
Google Fotos se actualiza y añade increíble función: podrás eliminar fondos de imágenes con IA

Google Fotos se actualiza y añade increíble función: podrás eliminar fondos de imágenes con IA

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué YouTube Premium estaría mostrando anuncios y qué hacer para dejar de verlos?

¿Por qué YouTube Premium estaría mostrando anuncios y qué hacer para dejar de verlos?

LEER MÁS
Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

LEER MÁS
¿Por qué no recibes las últimas funciones de WhatsApp? Así puedes actualizar la app rápido

¿Por qué no recibes las últimas funciones de WhatsApp? Así puedes actualizar la app rápido

LEER MÁS
Instagram: ¿cómo saber si alguien te ocultó su historia? Aquí te lo contamos

Instagram: ¿cómo saber si alguien te ocultó su historia? Aquí te lo contamos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Tecnología

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

WhatsApp: así puedes liberar espacio en tu celular sin tener que borrar tus conversaciones ni perder archivos importantes

Evita que cualquier extraño te agregue a grupos: así puedes configurar WhatsApp para más privacidad

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota