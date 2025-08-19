HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Banderita de WhatsApp: qué significa este ícono y cómo usarlo en los chats

La herramienta permite conservar información importante en conversaciones temporales sin perder privacidad.

El ícono de la bandera aparece junto a mensajes configurados como temporales o efímeras. Foto: Composición LR
El ícono de la bandera aparece junto a mensajes configurados como temporales o efímeras. Foto: Composición LR

WhatsApp cuenta con una función poco conocida que se identifica con el ícono de una bandera. Muchos usuarios no saben qué significa ni cómo aprovecharla dentro de los chats efímeros.

El objetivo es conservar mensajes esenciales. Foto: Composición LR<br><br>

El objetivo es conservar mensajes esenciales. Foto: Composición LR

Qué es la banderita en WhatsApp

El ícono de la bandera aparece junto a mensajes seleccionados en conversaciones configuradas como temporales o efímeras. Esta función trabaja junto a los mensajes temporales, permitiendo que ciertos textos, imágenes o archivos permanezcan visibles incluso después de que el resto de la conversación desaparezca automáticamente, según el periodo programado: 24 horas, 7 días o 90 días.

Este sistema resuelve la paradoja de quienes quieren mantener sus chats limpios y liberar espacio sin perder información clave, como direcciones, fechas o imágenes relevantes.

Para qué sirve esta herramienta

El objetivo es conservar mensajes esenciales sin sacrificar la privacidad y limpieza que ofrecen las conversaciones efímeras. Al activar la bandera, los usuarios pueden identificar rápidamente qué mensajes son preservados dentro del chat.

PUEDES VER: Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

lr.pe

Cómo usar la bandera en WhatsApp

Para utilizar esta función, primero hay que asegurarse de tener la aplicación actualizada. Luego, se siguen dos pasos principales:

1. Activar mensajes temporales: entrar al chat, pulsar el nombre del contacto o grupo, elegir la opción Mensajes temporales y seleccionar el tiempo de autodestrucción (24 horas, 7 días o 90 días). Desde ese momento, los mensajes serán efímeros.

2. Marcar con la bandera: con los mensajes temporales activos, seleccionar el texto, imagen o archivo a conservar, mantenerlo presionado y pulsar el ícono de la bandera que aparece en el menú. Este símbolo solo está disponible en chats con mensajes temporales activados.

Los mensajes guardados se agrupan en la sección Mensajes conservados dentro de la configuración del chat. Allí se puede revisar todo lo que se decidió mantener sin recorrer la conversación completa.

Privacidad y control

Todos los participantes del chat pueden ver qué mensajes fueron conservados y tienen la opción de revertir la marca si lo desean. Si alguien elimina la conservación, el mensaje desaparecerá con el resto del chat.

Cada vez que se guarda un mensaje, WhatsApp notifica a los demás integrantes, lo que añade transparencia en un contexto donde la privacidad y la naturaleza efímera son prioridades.

