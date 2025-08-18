WhatsApp lanza función para programar llamadas grupales y añade nuevas herramientas interactivas

WhatsApp presentó una actualización que permite programar llamadas grupales y hacerlas más dinámicas. La nueva función está disponible en la pestaña Llamadas, desde donde los usuarios podrán agendar la fecha y hora, invitar contactos o grupos, y gestionar las reuniones previamente programadas.

Además, se puede copiar el enlace de la llamada para añadirlo al calendario personal o compartirlo con otros participantes. Una de las ventajas más destacadas es que todos los invitados recibirán una notificación antes del inicio, lo que ayuda a reducir ausencias y facilita la coordinación.

La compañía anunció que el 3 de septiembre se realizará el WhatsApp Business Summit 2025. Foto: Composición LR





Nuevas funciones para interacciones más ordenadas

WhatsApp también incluyó herramientas que permiten una comunicación más fluida durante las llamadas:

Levantar la mano virtualmente para pedir la palabra sin interrumpir.

Enviar reacciones en tiempo real para expresar emociones sin interrumpir la conversación.

El usuario que creó la llamada recibirá una notificación cada vez que alguien se una, asegurando mejor control sobre el acceso. Todas las llamadas continúan protegidas con cifrado de extremo a extremo, garantizando privacidad total.

WhatsApp Business Summit 2025: fecha y objetivo

La compañía anunció que el 3 de septiembre se realizará el WhatsApp Business Summit 2025, un evento virtual y gratuito dirigido a emprendedores latinoamericanos. Durante la jornada, se presentarán estrategias para mejorar la experiencia del cliente y automatizar procesos mediante WhatsApp Business, con enfoque en optimización para campañas clave como las de fin de año.