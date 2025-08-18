HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Tecnología

WhatsApp lanza función para programar llamadas grupales y añade nuevas herramientas interactivas

Ahora podrás agendar tus llamadas con anticipación y mejorar la organización en reuniones sociales y laborales en la aplicación de mensajería.

WhatsApp trae actualizaciones para llamadas, Foto: Composición LR
WhatsApp trae actualizaciones para llamadas, Foto: Composición LR

WhatsApp presentó una actualización que permite programar llamadas grupales y hacerlas más dinámicas. La nueva función está disponible en la pestaña Llamadas, desde donde los usuarios podrán agendar la fecha y hora, invitar contactos o grupos, y gestionar las reuniones previamente programadas.

Además, se puede copiar el enlace de la llamada para añadirlo al calendario personal o compartirlo con otros participantes. Una de las ventajas más destacadas es que todos los invitados recibirán una notificación antes del inicio, lo que ayuda a reducir ausencias y facilita la coordinación.

La compañía anunció que el 3 de septiembre se realizará el WhatsApp Business Summit 2025. Foto: Composición LR<br><br>

La compañía anunció que el 3 de septiembre se realizará el WhatsApp Business Summit 2025. Foto: Composición LR

Nuevas funciones para interacciones más ordenadas

WhatsApp también incluyó herramientas que permiten una comunicación más fluida durante las llamadas:

  • Levantar la mano virtualmente para pedir la palabra sin interrumpir.
  • Enviar reacciones en tiempo real para expresar emociones sin interrumpir la conversación.

El usuario que creó la llamada recibirá una notificación cada vez que alguien se una, asegurando mejor control sobre el acceso. Todas las llamadas continúan protegidas con cifrado de extremo a extremo, garantizando privacidad total.

PUEDES VER: WhatsApp: cómo enviarte mensajes a ti mismo de forma rápida y sencilla

lr.pe

WhatsApp Business Summit 2025: fecha y objetivo

La compañía anunció que el 3 de septiembre se realizará el WhatsApp Business Summit 2025, un evento virtual y gratuito dirigido a emprendedores latinoamericanos. Durante la jornada, se presentarán estrategias para mejorar la experiencia del cliente y automatizar procesos mediante WhatsApp Business, con enfoque en optimización para campañas clave como las de fin de año.

Notas relacionadas
¿Te llegó un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo? Esto es lo que realmente está ocurriendo

¿Te llegó un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo? Esto es lo que realmente está ocurriendo

LEER MÁS
Extorsionador se graba disparando contra ferretería en VES y envía video a víctima por WhatsApp

Extorsionador se graba disparando contra ferretería en VES y envía video a víctima por WhatsApp

LEER MÁS
Estos son los archivos de WhatsApp que más memoria consumen y cómo eliminarlos

Estos son los archivos de WhatsApp que más memoria consumen y cómo eliminarlos

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Recuerdas los celulares BlackBerry Classic? Han regresado de la muerte, pero hay un gran problema

¿Recuerdas los celulares BlackBerry Classic? Han regresado de la muerte, pero hay un gran problema

LEER MÁS
¿Cómo descubrir si tu vecino sabe la clave de tu Wi-Fi y pone lento tu internet?

¿Cómo descubrir si tu vecino sabe la clave de tu Wi-Fi y pone lento tu internet?

LEER MÁS
¿Por qué mi teléfono se queda fuera de servicio o sin señal?

¿Por qué mi teléfono se queda fuera de servicio o sin señal?

LEER MÁS
¿Tu disco duro externo funciona lento? Así puedes mejorar su velocidad

¿Tu disco duro externo funciona lento? Así puedes mejorar su velocidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Tecnología

¿Te llegó un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo? Esto es lo que realmente está ocurriendo

El error de Microsoft que provocó el fracaso de Windows 8: lo arreglaron un año después, pero ya era tarde

¿Por qué no debes colocar un protector a la cámara del celular? Estos son los riesgos que no sabías

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota