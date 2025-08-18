HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Te llegó un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo? Esto es lo que realmente está ocurriendo

El código de verificación es importante para la privacidad en WhatsApp; por ello, se recomienda tener cuidado con la revisión de mensajes sospechosos.

Este mensaje inesperado puede ser muy importante para los usuarios.
Este mensaje inesperado puede ser muy importante para los usuarios.

Las diferentes modalidades de estafa por redes sociales son cada vez más frecuentes, sobre todo en WhatsApp. Por ello, es necesario tener cuidado cuando llega un mensaje de texto con un código de verificación que no solicitaste, ya que podría tratarse de un intento de fraude.

Cuando recibas este tipo de mensajes, debes estar atento, ya que podrías ser víctima de un hackeo. La aplicación es muy importante porque muchas veces contiene información personal o documentos de trabajo. Por ello, Meta, empresa creadora de WhatsApp, recomienda no compartir este código con nadie.

¿Qué pasa cuando te llega un código de verificación sin que lo pidas?

Esta alerta puede tener distintos significados, como que alguien ingresó accidentalmente tu número de WhatsApp para abrir una cuenta en otro dispositivo.

También podría tratarse de un intento de acceder a tus mensajes y contactos, o incluso de una estrategia más avanzada, como el SIM swap, que busca hackear tu línea para ingresar a cuentas asociadas.

Cuando recibas este código, debes estar alerta para no ser víctima de un ciberataque. Además, si ya cuentas con él, procura mantenerlo en privado, ya que es el único que valida el acceso legítimo a tu cuenta. La protección depende, en gran medida, del uso responsable de los códigos y de una adecuada configuración de seguridad.

¿Qué pasaría si el código de verificación lo tiene otra persona?

Las diferentes formas de acceder a tu cuenta podrían afectar tu integridad y la de tus contactos, ya que las personas podrían:

  • Perder para siempre tu cuenta de WhatsApp y todos los archivos.
  • Suplantar tu identidad y pedir dinero o a tus contactos
  • Acceso a tu privacidad, como fotos videos archivos importantes entre otros datos
  • Filtración de datos personales, como contraseñas, cuentas asociadas y banca móvil, entre otros.
