Tecnología

Estos son los archivos de WhatsApp que más memoria consumen y cómo eliminarlos

La acumulación de archivos multimedia, fotos, videos, entre otros, puede afectar a la aplicación de WhatsApp.

Si hay muchos archivos a veces la aplicación no se actualiza.
Si hay muchos archivos a veces la aplicación no se actualiza. | Foto: ADSLZone

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y los usuarios la utilizan no solo para comunicarse con las personas, sino también para postear fotos, videos, realizar llamadas y enviar archivos. Sin embargo, sin darse cuenta, la memoria se va llenando y puede afectar la aplicación de diferentes formas.

La aplicación de Meta se puede poner lenta si no se detecta a tiempo la acumulación de archivos. Para darte una idea, un audio de un minuto ‘pesa’ alrededor de 138 KB (0,138 MB), mientras que una foto ocupa en promedio entre 1 MB y 2 MB, y así lo vas acumulando y puede afectar tu móvil.

¿Qué archivo pesa más en la aplicación de WhatsApp?

Los diferentes videos que te envían, mientras más duración tenga la grabación, más peso tendrá en la memoria del celular. Las imágenes compartidas en chats grupales o personales, mensajes de voz y canales de difusión en los que te encuentras, incluso al subir un estado, si está activado, se guardan automáticamente y se acumulan en la memoria.

También tienes que estar atento a los archivos de caché, que son las copias temporales de las conversaciones, grupos, entre otros archivos que hay en WhatsApp. Para un mejor uso, se debe usar el “Administrar almacenamiento” y en la sección de papelera eliminar la mayoría de archivos posibles que no utilizas.

¿Cómo puedes eliminar los archivos de WhatsApp?

Si bien es cierto, puedes eliminar de manera manual las fotos, videos y mensajes de los chats. También lo puedes realizar de manera directa.

  • Abre la aplicación de WhatsApp e ingresa al menú de ajustes
  • Aparece “Almacenamiento y datos y debes ingresar ahí
  • Aparece la opción “Administrar almacenamiento”, dale click y aparece el uso de la memoria de la aplicación

En esa parte, puedes visualizar de manera ordenada por tamaño y nivel, y puedes elegir qué archivos deseas eliminar.

