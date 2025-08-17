HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Tecnología

WhatsApp: cómo enviarte mensajes a ti mismo de forma rápida y sencilla

WhatsApp es uno de las redes sociales mas utilizadas en el mundo, pero muchos usuarios no conocen esta función.

Esta función la puedes usar como agenda personal.
Esta función la puedes usar como agenda personal. | Foto: Getty Images

La red social de WhatsApp tiene diferentes funciones ocultas que muchos usuarios no sabían. No solo sirve para enviar mensajes, realizar llamadas o videollamadas, sino que también lo puedes usar como una agenda personal. Meta, su creador, hace mucho tiempo lanzó una función escondida en WhatsApp de Android, como la de iOS.

Esta función para tener un chat nuevo solo contigo ayuda a recordar cosas pendientes, como anotar cosas de universidades, trabajos importantes y almacenar archivos, como un bloc de notas. Para esta función no es necesario agendar tu número personal; solo se encuentra dentro de la función.

PUEDES VER: WhatsApp prueba función con IA para mejorar mensajes: así funciona “Ayuda para escribir”

lr.pe

¿Cómo activar esta función en WhatsApp?

Para enviarte un mensaje a ti mismo, son pasos sencillos y esta función aparece de manera directa en WhatsApp.

  • Debes ingresar a la aplicación de WhatsApp
  • En la esquina superior de la aplicación apare el boton + y debes presional
  • Y aparece contacto de WhatsApp tu nombre y entre parentesis Tú

Una vez que apliques estos pasos, puedes detectar esto fácilmente, ya que en el chat contigo mismo aparecerá tu propia foto y nadie podrá leerlo a menos que lo abras en WhatsApp Web.

PUEDES VER: Descubre cómo programar llamadas grupales en WhatsApp y mejorar la experiencia con emojis

lr.pe

Otras funciones nuevas de WhatsApp

Con las diferentes aplicaciones que se están creando en el mundo, WhatsApp no se queda atrás y ha creado funciones que son muy utilizadas por los usuarios, como poner música en sus estados, al igual que Instagram.

También, la red de mensajería ha implementado la programación de llamadas y reuniones, lo cual ayuda a conversar con la familia y en el trabajo. Además, de los nuevos amojis que ha agregado.

Notas relacionadas
WhatsApp ofrece capacitación gratuita para emprendedores peruanos en su Business Summit 2025

WhatsApp ofrece capacitación gratuita para emprendedores peruanos en su Business Summit 2025

LEER MÁS
¿Cómo subir un estado tipo collage en WhatsApp? Podrás publicar hasta 6 fotos distintas en una historia

¿Cómo subir un estado tipo collage en WhatsApp? Podrás publicar hasta 6 fotos distintas en una historia

LEER MÁS
¿Por qué no recibes las últimas funciones de WhatsApp? Así puedes actualizar la app rápido

¿Por qué no recibes las últimas funciones de WhatsApp? Así puedes actualizar la app rápido

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
IA en PCs: lo que realmente ofrece la tecnología automatizada en tu computadora

IA en PCs: lo que realmente ofrece la tecnología automatizada en tu computadora

LEER MÁS
Cómo subir un estado collage en WhatsApp: comparte hasta 6 fotos distintas sin usar apps externas

Cómo subir un estado collage en WhatsApp: comparte hasta 6 fotos distintas sin usar apps externas

LEER MÁS
Google Fotos lanza función para convertir tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

Google Fotos lanza función para convertir tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

LEER MÁS
¿Qué es Deep Freeze y por qué era un programa casi obligatorio en las cabinas de internet en Perú?

¿Qué es Deep Freeze y por qué era un programa casi obligatorio en las cabinas de internet en Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Tecnología

IA en PCs: lo que realmente ofrece la tecnología automatizada en tu computadora

Cómo subir un estado collage en WhatsApp: comparte hasta 6 fotos distintas sin usar apps externas

Google Fotos lanza función para convertir tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota