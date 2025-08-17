WhatsApp: cómo enviarte mensajes a ti mismo de forma rápida y sencilla

La red social de WhatsApp tiene diferentes funciones ocultas que muchos usuarios no sabían. No solo sirve para enviar mensajes, realizar llamadas o videollamadas, sino que también lo puedes usar como una agenda personal. Meta, su creador, hace mucho tiempo lanzó una función escondida en WhatsApp de Android, como la de iOS.

Esta función para tener un chat nuevo solo contigo ayuda a recordar cosas pendientes, como anotar cosas de universidades, trabajos importantes y almacenar archivos, como un bloc de notas. Para esta función no es necesario agendar tu número personal; solo se encuentra dentro de la función.

¿Cómo activar esta función en WhatsApp?

Para enviarte un mensaje a ti mismo, son pasos sencillos y esta función aparece de manera directa en WhatsApp.

Debes ingresar a la aplicación de WhatsApp

En la esquina superior de la aplicación apare el boton + y debes presional

Y aparece contacto de WhatsApp tu nombre y entre parentesis Tú

Una vez que apliques estos pasos, puedes detectar esto fácilmente, ya que en el chat contigo mismo aparecerá tu propia foto y nadie podrá leerlo a menos que lo abras en WhatsApp Web.

Otras funciones nuevas de WhatsApp

Con las diferentes aplicaciones que se están creando en el mundo, WhatsApp no se queda atrás y ha creado funciones que son muy utilizadas por los usuarios, como poner música en sus estados, al igual que Instagram.

También, la red de mensajería ha implementado la programación de llamadas y reuniones, lo cual ayuda a conversar con la familia y en el trabajo. Además, de los nuevos amojis que ha agregado.