Tecnología

WhatsApp prueba función con IA para mejorar mensajes: así funciona “Ayuda para escribir”

La herramienta ofrece sugerencias de redacción con privacidad reforzada, permitiendo elegir entre cinco estilos diferentes. Disponible solo en versión beta para Android.

WhatsApp comenzó a probar “Ayuda para escribir”. Foto: Composición LR

WhatsApp comenzó a probar “Ayuda para escribir”, una nueva función basada en inteligencia artificial que busca optimizar la experiencia de mensajería. La herramienta, actualmente en fase beta para Android, permite a los usuarios mejorar sus textos mediante sugerencias generadas por IA.

Esta característica se ejecuta bajo un modelo de “Procesamiento privado”, que emplea conexiones cifradas y enrutamiento anónimo para garantizar que las solicitudes no se asocien con la identidad del usuario.

Esta herramienta usará IA. Foto: Composición LR

Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp

Para usar “Ayuda para escribir”, el usuario debe activar la opción manualmente y pulsar un botón específico de IA antes de enviar su mensaje. El sistema genera al menos tres sugerencias y permite elegir entre cinco tonos distintos: reformular, profesional, divertido, solidario y corrección ortográfica.

Una vez seleccionada la opción deseada, el mensaje original puede sustituirse por la versión mejorada sin que el destinatario sepa que se utilizó inteligencia artificial.

Privacidad y disponibilidad de la función

WhatsApp confirmó que esta función es opcional y viene desactivada por defecto. El diseño busca proteger la privacidad mediante cifrado y anonimato, evitando el almacenamiento de datos personales.

Por ahora, “Ayuda para escribir” está disponible únicamente para un número limitado de usuarios en la versión beta, aunque se espera que pueda integrarse en la aplicación principal en los próximos meses si supera la fase de pruebas.

