WhatsApp lanza funciones para programar llamadas y reacciones con emojis

Las actualizaciones estarán disponibles en las tiendas virtuales. Foto: Composición LR

WhatsApp anunció una actualización que transforma las llamadas grupales con nuevas herramientas para organizar y dinamizar las conversaciones. Entre las principales funciones se encuentra la posibilidad de programar reuniones, usar la opción de levantar la mano y reaccionar con emojis durante la charla.

Estas mejoras se implementarán de manera progresiva a nivel global, con el objetivo de ofrecer una experiencia más ordenada, participativa y segura para todos los usuarios.

Una nueva herramienta será la de programar reuniones. Foto: Composición LR





¿Cuáles son las novedades en las llamadas de WhatsApp?

La principal incorporación es la opción de programar llamadas grupales, disponible desde la pestaña “Llamadas”. Al crear una cita, los participantes recibirán notificaciones previas, lo que garantiza puntualidad y mejor organización. Además, la app muestra la lista de asistentes y permite añadir la reunión al calendario personal.

Otra innovación es la función levantar la mano, que facilita la intervención sin interrumpir, ideal para grupos numerosos. También se añaden reacciones con emojis para expresar emociones o acuerdos de forma instantánea, haciendo las interacciones más dinámicas.

Control y seguridad en las llamadas

WhatsApp mejora la gestión de enlaces, notificando al creador cada vez que alguien se une a la llamada mediante el vínculo. Esto permite un mayor control sobre la asistencia y reduce riesgos de intrusiones.

Las conversaciones mantienen el cifrado de extremo a extremo, asegurando privacidad y protección para los usuarios.

¿Cuándo estarán disponibles estas funciones?

Las nuevas herramientas se implementarán de manera gradual en todo el mundo. Para acceder a ellas, se recomienda mantener la aplicación actualizada desde Google Play Store o App Store.