HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Tecnología

WhatsApp ofrece capacitación gratuita para emprendedores peruanos en su Business Summit 2025

El evento online mostrará cómo optimizar la atención al cliente y automatizar procesos mediante WhatsApp Business. Inscripciones abiertas hasta el 2 de septiembre.

WhatsApp ofrece capacitación gratuita. Foto: Composición LR
WhatsApp ofrece capacitación gratuita. Foto: Composición LR

¿Tienes un negocio en el Perú y quieres sacarle provecho a WhatsApp? El próximo 3 de septiembre se realizará el WhatsApp Business Summit 2025, un evento gratuito que enseñará a emprendedores y empresarios cómo integrar esta herramienta en sus estrategias comerciales.

Aunque la cita será presencial en México, la transmisión en vivo estará disponible para todo el público latinoamericano, incluyendo el Perú. Esto permitirá que negocios locales accedan a estrategias digitales de vanguardia sin salir de casa.

La capacitación es para personas con negocios. Foto: Composición LR<br><br>

La capacitación es para personas con negocios. Foto: Composición LR

Herramientas para optimizar tu negocio

El evento mostrará cómo invertir en soluciones de mensajería puede mejorar la experiencia del cliente, automatizar procesos de atención y optimizar el recorrido del consumidor, especialmente en temporadas clave como las fiestas de fin de año.

Con el auge del comercio electrónico y la digitalización en el país, WhatsApp se convirtió en una herramienta esencial para las ventas y el servicio al cliente. El Business Summit 2025 busca capacitar a empresarios, emprendedores y profesionales del marketing en su uso profesional.

Registro y acceso a contenidos

El programa incluirá presentaciones, casos de éxito y soluciones aplicables a negocios de diferentes rubros, desde tiendas online hasta comercios locales. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta las 10:00 a.m. del 2 de septiembre (hora peruana).

Para registrarte, debes ingresar a la página oficial del evento y hacer clic en el botón “Inscríbete para participar”, completando tu correo electrónico profesional. Tras la transmisión, se habilitará un centro de contenidos para volver a ver las presentaciones y descargar materiales destacados.

Notas relacionadas
WhatsApp lanza funciones para programar llamadas y reacciones con emojis

WhatsApp lanza funciones para programar llamadas y reacciones con emojis

LEER MÁS
¿Cómo subir un estado tipo collage en WhatsApp? Podrás publicar hasta 6 fotos distintas en una historia

¿Cómo subir un estado tipo collage en WhatsApp? Podrás publicar hasta 6 fotos distintas en una historia

LEER MÁS
Descubre cómo programar llamadas grupales en WhatsApp y mejorar la experiencia con emojis

Descubre cómo programar llamadas grupales en WhatsApp y mejorar la experiencia con emojis

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué eran los beepers, cómo funcionaban y por qué terminaron desapareciendo?

¿Qué eran los beepers, cómo funcionaban y por qué terminaron desapareciendo?

LEER MÁS
Tiembla Duolingo: El traductor de Google prepara función para aprender y practicar idiomas con IA

Tiembla Duolingo: El traductor de Google prepara función para aprender y practicar idiomas con IA

LEER MÁS
Gmail: ¿cómo enviar un correo privado que no pueda reenviarse, copiarse o imprimirse?

Gmail: ¿cómo enviar un correo privado que no pueda reenviarse, copiarse o imprimirse?

LEER MÁS
Aléjate Magis TV: esta plataforma posee 100 canales gratis y en español para tu celular o Smart TV

Aléjate Magis TV: esta plataforma posee 100 canales gratis y en español para tu celular o Smart TV

LEER MÁS
¿Cómo usar Telegram para guardar fotos, videos y archivo en la nube?

¿Cómo usar Telegram para guardar fotos, videos y archivo en la nube?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Tecnología

IA en PCs: lo que realmente ofrece la tecnología automatizada en tu computadora

Cómo subir un estado collage en WhatsApp: comparte hasta 6 fotos distintas sin usar apps externas

Google Fotos lanza función para convertir tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota