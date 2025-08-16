WhatsApp ofrece capacitación gratuita para emprendedores peruanos en su Business Summit 2025

¿Tienes un negocio en el Perú y quieres sacarle provecho a WhatsApp? El próximo 3 de septiembre se realizará el WhatsApp Business Summit 2025, un evento gratuito que enseñará a emprendedores y empresarios cómo integrar esta herramienta en sus estrategias comerciales.

Aunque la cita será presencial en México, la transmisión en vivo estará disponible para todo el público latinoamericano, incluyendo el Perú. Esto permitirá que negocios locales accedan a estrategias digitales de vanguardia sin salir de casa.

La capacitación es para personas con negocios. Foto: Composición LR





Herramientas para optimizar tu negocio

El evento mostrará cómo invertir en soluciones de mensajería puede mejorar la experiencia del cliente, automatizar procesos de atención y optimizar el recorrido del consumidor, especialmente en temporadas clave como las fiestas de fin de año.

Con el auge del comercio electrónico y la digitalización en el país, WhatsApp se convirtió en una herramienta esencial para las ventas y el servicio al cliente. El Business Summit 2025 busca capacitar a empresarios, emprendedores y profesionales del marketing en su uso profesional.

Registro y acceso a contenidos

El programa incluirá presentaciones, casos de éxito y soluciones aplicables a negocios de diferentes rubros, desde tiendas online hasta comercios locales. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta las 10:00 a.m. del 2 de septiembre (hora peruana).

Para registrarte, debes ingresar a la página oficial del evento y hacer clic en el botón “Inscríbete para participar”, completando tu correo electrónico profesional. Tras la transmisión, se habilitará un centro de contenidos para volver a ver las presentaciones y descargar materiales destacados.