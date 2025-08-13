¿WhatsApp Web no carga en tu computadora? Descubre cómo solucionarlo fácilmente

Al escanear el código QR desde tu celular, puedes usar WhatsApp en tu computadora. | Foto: GCF Global

Mientras las personas están en el trabajo, en su centro de estudios o realizando alguna actividad en la computadora, suelen conectar su WhatsApp a WhatsApp Web para evitar tener que agarrar el celular y ahorrar tiempo. Muchas veces, esta herramienta es muy útil, pero a veces falla por diferentes motivos.

Estos problemas suelen ocurrir por diferentes razones, como no tener una conexión estable en la computadora o en el celular. También pueden influir factores técnicos, como tener muchos archivos acumulados o que las versiones no sean compatibles con otros programas, lo que hace necesario buscar una solución efectiva.

¿Cómo se puede solucionar este problema en la computadora?

Las soluciones para este problema en WhatsApp Web son sencillas, pero es necesario revisar tu computadora para saber qué está fallando.

Reiniciar la página: Si al ingresar a la página de WhatsApp Web no funciona, sal de la página y vuelve a ingresar. Esta solución, por más sencilla que parezca, puede ser efectiva y confirmar que el problema es solo temporal. También puedes hacerlo presionando la tecla F5.

Limpieza de caché o cookies del navegador: Muchas veces acumulamos archivos que ya no utilizamos, lo que puede afectar el funcionamiento de diferentes aplicaciones, entre ellas WhatsApp Web. Puedes limpiar el navegador desde la configuración y luego volver a ingresar a la página, lo que solucionará el problema.

Desconectar y volver a conectar WhatsApp Web: Esta es una de las soluciones más recomendadas por los expertos, ya que, en ocasiones, no se ingresa correctamente debido a que la cámara del celular puede estar sucia o algo puede interferir en la conexión. Por eso, puedes volver a escanear el código QR y acceder sin ningún impedimento.

Navegadores desactualizados: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari deben estar actualizados, ya que si están desactualizados, pueden ser un impedimento para ingresar a la página. También puedes reiniciar la computadora y esperar 30 segundos, lo cual puede eliminar los conflictos y mejorar el rendimiento.

¿Reportan caída de WhatsApp el 13 de agosto del 2025?

Según la plataforma 'Downdetector', muchos usuarios reportaron caídas de la página alrededor de las horas de la tarde. 800 personas informaron que la página web no funcionaba, especialmente en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Mérida, León y Puebla.

La principal queja en los reportes era por errores con la conexión al servidor; los usuarios no podían conectar su celular a la computadora, lo que causaba molestias.