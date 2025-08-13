HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Tecnología

¿WhatsApp Web no carga en tu computadora? Descubre cómo solucionarlo fácilmente

Tener tu WhatsApp conectado en la computadora es muy útil, pero a veces la plataforma suele fallar por varios motivos.

Al escanear el código QR desde tu celular, puedes usar WhatsApp en tu computadora.
Al escanear el código QR desde tu celular, puedes usar WhatsApp en tu computadora. | Foto: GCF Global

Mientras las personas están en el trabajo, en su centro de estudios o realizando alguna actividad en la computadora, suelen conectar su WhatsApp a WhatsApp Web para evitar tener que agarrar el celular y ahorrar tiempo. Muchas veces, esta herramienta es muy útil, pero a veces falla por diferentes motivos.

Estos problemas suelen ocurrir por diferentes razones, como no tener una conexión estable en la computadora o en el celular. También pueden influir factores técnicos, como tener muchos archivos acumulados o que las versiones no sean compatibles con otros programas, lo que hace necesario buscar una solución efectiva.

PUEDES VER: ¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

lr.pe

¿Cómo se puede solucionar este problema en la computadora?

Las soluciones para este problema en WhatsApp Web son sencillas, pero es necesario revisar tu computadora para saber qué está fallando.

  • Reiniciar la página: Si al ingresar a la página de WhatsApp Web no funciona, sal de la página y vuelve a ingresar. Esta solución, por más sencilla que parezca, puede ser efectiva y confirmar que el problema es solo temporal. También puedes hacerlo presionando la tecla F5.
  • Limpieza de caché o cookies del navegador: Muchas veces acumulamos archivos que ya no utilizamos, lo que puede afectar el funcionamiento de diferentes aplicaciones, entre ellas WhatsApp Web. Puedes limpiar el navegador desde la configuración y luego volver a ingresar a la página, lo que solucionará el problema.
  • Desconectar y volver a conectar WhatsApp Web: Esta es una de las soluciones más recomendadas por los expertos, ya que, en ocasiones, no se ingresa correctamente debido a que la cámara del celular puede estar sucia o algo puede interferir en la conexión. Por eso, puedes volver a escanear el código QR y acceder sin ningún impedimento.
  • Navegadores desactualizados: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari deben estar actualizados, ya que si están desactualizados, pueden ser un impedimento para ingresar a la página. También puedes reiniciar la computadora y esperar 30 segundos, lo cual puede eliminar los conflictos y mejorar el rendimiento.

PUEDES VER: Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram: medios locales afirman que es para "combatir la criminalidad"

lr.pe

¿Reportan caída de WhatsApp el 13 de agosto del 2025?

Según la plataforma 'Downdetector', muchos usuarios reportaron caídas de la página alrededor de las horas de la tarde. 800 personas informaron que la página web no funcionaba, especialmente en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Mérida, León y Puebla.

La principal queja en los reportes era por errores con la conexión al servidor; los usuarios no podían conectar su celular a la computadora, lo que causaba molestias.

Notas relacionadas
WhatsApp está llenando tu cuenta de Google: así puedes detectarlo y liberar espacio en segundos

WhatsApp está llenando tu cuenta de Google: así puedes detectarlo y liberar espacio en segundos

LEER MÁS
WhatsApp: Cómo activar las últimas funciones en tu celular si es que no lo tienes disponible

WhatsApp: Cómo activar las últimas funciones en tu celular si es que no lo tienes disponible

LEER MÁS
WhatsApp permitirá que miembros de grupos compartan enlaces de invitación y códigos QR

WhatsApp permitirá que miembros de grupos compartan enlaces de invitación y códigos QR

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Facebook: ¿es cierto que las sugerencias de amigos son personas que han visto tu perfil?

Facebook: ¿es cierto que las sugerencias de amigos son personas que han visto tu perfil?

LEER MÁS
Abandona Magis TV: esta plataforma brinda 1000 canales gratis en tu celular o Smart TV

Abandona Magis TV: esta plataforma brinda 1000 canales gratis en tu celular o Smart TV

LEER MÁS
El auge y la muerte de Flash: la plataforma con la que Adobe dominó la web por 15 años

El auge y la muerte de Flash: la plataforma con la que Adobe dominó la web por 15 años

LEER MÁS
El auge y la muerte de Flash: la plataforma con la que Adobe dominó la web por 15 años

El auge y la muerte de Flash: la plataforma con la que Adobe dominó la web por 15 años

LEER MÁS
El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

LEER MÁS
¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Tecnología

El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

¿Instalaste este antivirus en tu celular Android? Descubren que en realidad era un peligroso malware

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota