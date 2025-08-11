Te agregaron a un grupo de WhatsApp sin permiso: así puedes evitar estafas y proteger tu cuenta

Los estafadores perfeccionan sus planes para atrapar a personas incautas a través de las redes sociales. En la aplicación de mensajería WhatsApp se han detectado diferentes modalidades. Estas medidas buscan contrarrestar las estrategias que los estafadores suelen utilizar para robar dinero o datos de tarjetas de crédito, lo que puede perjudicar gravemente la economía de las víctimas.

Ante esta ola de delitos, la aplicación ha alertado a sus usuarios sobre cómo evitarlos, implementando nuevas herramientas para proteger los mensajes privados y los chats grupales, así como filtros para enlaces y otras funciones.

¿Cómo puedes evitar estafas y proteger tu cuenta de WhatsApp?

La red social ha implementado herramientas para proteger la seguridad y la privacidad de sus usuarios. En el caso de los grupos de WhatsApp, se ha habilitado la función 'Vista de seguridad', que permite verificar la información del chat grupal cuando te agregan a un grupo desconocido y no tienes registrada a la persona que te añadió. De esta forma, podrás salirte si tienes dudas, sin que las demás personas vean que abandonaste el grupo.

Esta estafa se ha vuelto muy común, por lo que se debe tener cuidado ante oportunidades sospechosas, sobre todo en casos de inversiones falsas en criptomonedas o en esquemas piramidales.

Por otro lado, cuando se trate de un chat individual, la aplicación sigue mejorando en temas de seguridad. Si no tienes registrado el número, procura no compartir más información personal de la necesaria.

Más de 6,8 millones de cuentas de WhatsApp fueron eliminadas

Meta informó que eliminó 6,8 millones de cuentas en el primer trimestre del año para salvaguardar a las personas usuarias, ya que estas podrían ser utilizadas para cometer estafas.

En la región de Camboya se detectó que se empleaban mensajes generados con ChatGPT para acercarse a las posibles víctimas y establecer una conversación. Esto no solo ocurrió en WhatsApp, sino también en Facebook, Instagram, TikTok y Telegram.