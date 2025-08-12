WhatsApp explica el mensaje "Conserva los mensajes más importantes" que aparece en sus chats

WhatsApp cuenta con una opción para guardar mensajes, fotos y audios incluso si son de una vez. Foto: Composición LR

En las últimas horas, usuarios de WhatsApp recibieron un mensaje desde el chat oficial de la aplicación que dice: “Conserva los mensajes más importantes. Incluso si usas los mensajes temporales, puedes conservar las fotos, los mensajes de voz y otras cosas que no quieres perder”. El aviso busca explicar una función que, aunque no es nueva, podría pasar desapercibida para quienes usan la herramienta de mensajes temporales.

Con más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, la aplicación de mensajería introduce constantemente funciones y herramientas para mejorar la experiencia en la plataforma. El chat informativo es una forma de comunicar directamente estas novedades o recordar opciones que muchos desconocen.

La aplicación de mensajería incluye nuevas funciones regularmente. Foto: Composición LR





Qué son los mensajes temporales y cómo conservarlos

La función de mensajes temporales permite que los mensajes enviados en un chat se eliminen automáticamente después de un tiempo determinado. Sin embargo, la app ofrece la opción de conservar algunos mensajes, incluso si esta herramienta está activada.

“Cuando usas mensajes temporales en tus chats de WhatsApp, puedes optar por conservarlos para que no desaparezcan, siempre y cuando no haya vencido su duración. Luego de conservar un mensaje, todos los participantes de la conversación podrán verlo y no desaparecerá cuando finalice su duración”, explica la aplicación.

Notificaciones y control sobre los mensajes guardados

Si alguien conserva un mensaje que enviaste en un chat con mensajes temporales, recibirás una notificación. El remitente tiene la decisión final sobre quién puede conservar ese contenido. Si se opta por dejar de conservar un mensaje, este se eliminará para todos los participantes y no podrá volver a guardarse.

Para conservar un mensaje, basta con seleccionarlo y tocar la opción “Conservar”. Los mensajes guardados se pueden consultar en la sección de información del chat, en el apartado “Mensajes conservados”.