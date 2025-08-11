HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Por qué deberías borrar los contactos viejos de WhatsApp para proteger tu privacidad

Eliminar contactos antiguos en WhatsApp evita que personas no deseadas vean tu información y ayuda a mantener tu cuenta más segura.

Evita que contactos antiguos sigan viendo tu información. Foto: Composición LR
Tener contactos antiguos en WhatsApp puede parecer inofensivo, pero en realidad implica riesgos para tu privacidad y seguridad digital. Personas con las que ya no mantienes relación podrían seguir accediendo a datos como tu foto de perfil, estado o última conexión.

Además, estos números inactivos podrían ser reutilizados por terceros, aumentando las posibilidades de estafas o mensajes no deseados. Por ello, realizar una limpieza periódica en tu lista de contactos es una medida preventiva recomendable.

Eliminar contactos innecesarios es vital para mantener tu privacidad segura. Foto: Composición LR<br><br>

Privacidad y protección de datos

Eliminar contactos innecesarios evita que desconocidos o personas con las que ya no tienes trato accedan a tu información personal en la aplicación.

Números antiguos pueden ser reasignados a nuevos usuarios, lo que abre la puerta a intentos de estafa o suplantación de identidad.

Organización y seguridad

Una agenda más ordenada reduce la confusión con chats antiguos y previene que compartas contenido con destinatarios equivocados.

PUEDES VER: WhatsApp activa la ‘privacidad avanzada del chat’ en Perú: así funciona y por qué deberías activarla

lr.pe

Cómo eliminar contactos en WhatsApp

Para borrar un contacto, basta con eliminarlo de la agenda del teléfono. La app lo quitará automáticamente, manteniendo tu lista más limpia y segura. Repetir este proceso con frecuencia ayuda a reforzar la protección de tu cuenta.

