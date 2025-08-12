HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Adiós WeTransfer? Existe una alternativa que permite enviar hasta 10 GB gratis y es más segura

Un polémico cambio en los términos de uso de WeTransfer provocó que miles de usuarios empezaran a buscar mejores alternativas. Te presentamos una de ellas.

WeTransfer tiene un nuevo rival y cada vez más personas lo están usando.
WeTransfer tiene un nuevo rival y cada vez más personas lo están usando. | Foto: BBC

Hace algunos años, para compartir archivos de gran tamaño, era común recurrir a memorias USB o discos duros portátiles, lo que implicaba un riesgo, ya que podíamos infectar nuestro dispositivo con algún virus. No obstante, con la llegada de las plataformas de almacenamiento en la nube, el uso de unidades físicas para transferir información disminuyó considerablemente.

En la actualidad, la mayoría de personas que desean compartir videos, fotos u otros archivos de gran tamaño recurren a los diversos servicios de almacenamiento en la nube que existen. Estas plataformas no solo se caracterizan por ofrecer mayor seguridad y estar libres de peligrosos virus, también permiten acceder a la información desde cualquier teléfono, tablet o computadora.

PUEDES VER: Esta app de Google puede limpiar tu teléfono y hacerlo más rápido: viene en todos los Android

lr.pe

¿Qué es WeTransfer y porqué está envuelto en polémica?

De estas plataformas, una de las más populares es WeTransfer, ya que permite enviar archivos de gran tamaño de forma totalmente gratuita, sin necesidad de registrarse o pagar una suscripción. Creada por Rinke Visser, Bas Beerens y Nalden, la herramienta está siendo blanco de duras críticas recientemente, luego de un polémico cambio en sus términos de uso.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, WeTransfer habría realizado una modificación en sus términos de uso que daba a entender que usarían los datos de los usuarios para "mejorar el rendimiento de modelos de aprendizaje automático". En otras palabras, podían usar los archivos que compartiste para entrenar a una inteligencia artificial.

"Nos otorgas una licencia perpetua, mundial, no exclusiva, libre de royalties, transferible y sublicenciable para usar tu contenido con el fin de operar, desarrollar, comercializar y mejorar el Servicio o nuevas tecnologías o servicios, incluido el mejorar el rendimiento de modelos de aprendizaje automático que mejoran nuestro proceso de moderación de contenido, de acuerdo con la Política de Privacidad y Cookies", podía leerse en la sección 6.3 de los términos de Uso

Esto generó muchas quejas por parte de los usuarios, quienes afirmaron que abandonarían la plataforma para siempre, ya que no querían que su información se utilizara para entrenar una IA. Ante la ola de críticas, WeTransfer decidió actualizar dicha sección y borrar cualquier mención al uso de datos para entrenar modelos de aprendizaje automático.

PUEDES VER: ¿Tienes un iPhone viejo que se siente lento? Estos cambios en la configuración lo harán más fluido

lr.pe

¿Qué es Wormhole y por qué ha ganado popularidad?

Aunque WeTransfer aseguró que todo fue un malentendido y que no usará tus datos para entrenar una inteligencia artificial, miles de personas quedaron decepcionadas y comenzaron a buscar alternativas similares. En este contexto, Wormhole ha ganado gran popularidad, no solo por permitir el envío de archivos de mayor tamaño, también porque tu información estará cifrada de extremo a extremo.

Quizás no lo sepas, pero WeTransfer emplea dos tipos de cifrado (TLS y AES-256) que garantizan que ninguna persona ajena pueda acceder a tu información; sin embargo, existe una excepción. Al no tratarse de un cifrado de extremo a extremo, la misma compañía sí puede acceder a tus archivos para detectar contenido inapropiado o que infrinja derechos de autor (copyright).

Además de tener cifrado de extremo a extremo, Wormhole se distingue por ofrecer un límite de envío gratuito más alto. Los usuarios pueden transferir hasta 10 GB de información sin pagar nada, frente a los 3 GB que permite WeTransfer. Sin embargo, WeTransfer destaca porque sus enlaces expiran después de 7 días, frente a las 24 horas que ofrece Wormhole.

De acuerdo a Genbeta, los usuarios de Wormhole pueden disfrutar de una interfaz sencilla, así como funciones que permiten establecer un rango de tiempo (dentro de las siguientes 24 horas) durante el cual estarán disponibles los archivos compartidos. Asimismo, es posible fijar un número máximo de descargas para evitar accesos por parte desconocidas.

