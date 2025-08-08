HOYSuscripcion LR Focus

WhatsApp: ¿qué significa el nuevo ícono de nube que está apareciendo en las fotos de perfil?

Meta acaba de liberar una actualización que incluye esta función en WhatsApp y miles de usuarios no saben cómo usarla. Te enseñamos a hacerlo.

La nueva función está disponible en la última beta de WhatsApp.
La nueva función está disponible en la última beta de WhatsApp. | Foto: ChatGPT/Referencial

Miles de usuarios de WhatsApp se han sorprendido luego de entrar a la aplicación de mensajería instantánea y notar que, junto a su fotografía de perfil, apareció un extraño ícono con forma de nube. Debido a que Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, todavía no ha realizado ningún anuncio, muchos se están preguntando qué significa. ¿Quieres saberlo?

Cada cierto tiempo, los desarrolladores de WhatsApp lanzan actualizaciones que no solo corrigen ‘bugs’ y otros problemas, sino que también añaden nuevas funciones que son bien recibidas por los usuarios. Recientemente, han liberado una versión exclusiva para betatesters que incorporó una opción responsable de la aparición de esta misteriosa nube.

PUEDES VER: ¿Un smartphone 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

lr.pe

¿Qué significa la nube que aparece en WhatsApp?

Según detalla Xataka Android, un portal especializado en tecnología, WhatsApp está incorporando una función llamada "Estados de perfil con emojis seleccionables". Por el momento, esta nueva característica solo se encuentra disponible para los usuarios de teléfonos Android que hayan descargado la última beta de la aplicación (versión 2.25.22.27).

De acuerdo con la publicación, gracias a esta nueva función los usuarios de WhatsApp podrán compartir mensajes con sus contactos, como que están de vacaciones, irán de compras, visitan un museo, trabajan o cualquier otro estado breve que no requiera publicar una fotografía o video, sino únicamente expresarlo con palabras o un emoticón.

Al igual que los estados convencionales, los nuevos Estados de perfil con emojis seleccionables tendrán una duración que estará determinada por el usuario. Luego de pulsar sobre la nube y escribir un mensaje con su respectivo emoji, será necesario elegir el tiempo que permanecerá visible. Puede ser una hora (como mínimo) y una semana como máximo.

La nube es el emoji predeterminado por defecto, así que cuando escojas otro, desaparecerá de tu foto de perfil y en su lugar aparecerá el otro emoticón que elegiste. Cabe resaltar que tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas que tienes agregadas en la aplicación, verán los cambios que realices en esta sección.

PUEDES VER: ¿Tienes un smartphone Android? Este ajuste mejora el rendimiento de tu celular y lo hace más rápido

lr.pe

¿Cómo configurar los nuevos Estados de perfil?

Actualmente, existen dos formas de entrar a los nuevos Estados de perfil con emojis seleccionables. La primera es pulsando el ícono de nube que aparecerá junto a tu foto de perfil. De igual manera, existe otro método que requiere ingresar a la configuración de la app de mensajería. Aquí vamos a revelarte los pasos:

  • Entra a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha
  • Verás una nueva opción llamada 'Añadir estado'.
  • Aparecerás en esta nueva herramienta que te permitirá elegir un emoji y escribir un mensaje
  • Vale resaltar que puedes elegir solo un emoji y no escribir nada
  • Elige el tiempo que estará disponible este estado
  • Eso sería todo. Tus contactos verán el emoji que elegiste, ya que aparecerá sobre tu foto de perfil. Al pulsarlo, verán también el mensaje que escribiste
Pasos para usar la nueva función de WhatsApp. Foto: Xataka Android

Pasos para usar la nueva función de WhatsApp. Foto: Xataka Android

Como explicamos, la nueva función solo está disponible para los usuarios de WhatsApp con acceso a la versión beta. Se desconoce cuándo incluirán esta característica en la versión estable. Si tienes ganas de probarla antes que tus amigos, entonces puedes volverte un betastester, solo tendrás que seguir estas sencillas instrucciones:

  • Ingresa a Play Store y busca WhatsApp
  • Busca el botón Convertirme en beta tester y oprímelo
  • En caso de que no lo encuentres, entra a este enlace para registrarte
  • Luego de que te acepten, vuelve a entrar a Play Store
  • Ve a WhatsApp y verás una nueva actualización. Descárgala y habrás instalado la beta
  • Si no puedes unirte, no te preocupes, solo prueba otro día donde haya más vacantes.
