Esta app de Google puede limpiar tu teléfono y hacerlo más rápido: viene en todos los Android

Los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, suelen disminuir su rendimiento cuando se quedan sin espacio de almacenamiento. Aunque es poco probable que la memoria interna de un smartphone llegue a llenarse, especialmente en modelos con 128 GB, 256 GB o 512 GB, esta situación puede ocurrir si grabas videos en 4K, tomas muchas fotos o guardas archivos pesados.

Para solucionar este problema, la mayoría de usuarios limpian manualmente su celular y borran fotos, videos, apps, entre otros archivos que ya no necesitan. No obstante, hay personas que prefieren instalar aplicaciones de limpieza, como CCleaner o Clean Master, para hacer este trabajo, sin saber que muchos expertos no recomiendan descargarlas. Te explicamos los motivos.

¿Por qué no es recomendable usar limpiadores desarrollados por terceros?

Si entramos a Play Store, encontraremos varias aplicaciones de limpieza muy populares que prometen liberar espacio en el teléfono de forma rápida y sencilla. Sin embargo, luego de instalarlas, muchos terminan decepcionados, ya que están saturadas de publicidad. Por cada acción que intentes realizar, saldrá un anuncio molesto e imposible de omitir.

Además de la excesiva publicidad, otro inconveniente son los permisos innecesarios que solicitan. Antes de instalarlas, es fundamental revisar qué accesos piden, ya que algunas quieren acceder a tus contactos, cámara, micrófono o ubicación, funciones que no son indispensables para una aplicación de limpieza y que pueden comprometer tu privacidad.

De igual manera, muchas de estas apps incitan a los usuarios a descargar programas complementarios que prometen mejorar su smartphone. Por ejemplo, puede mostrarte una alerta de virus y sugerir la instalación de otra aplicación para eliminarlo. En realidad, es un falso positivo que busca que instales otros software del desarrollador y así aumentar sus ganancias.

Aunque existen algunos limpiadores que realmente cumplen su función, la mayoría se limita a borrar archivos temporales y cerrar aplicaciones en segundo plano para dar la sensación de limpieza. Sin embargo, el efecto es momentáneo, ya que las apps se reiniciarán automáticamente, provocando que el sistema se recargue y consuma recursos de forma innecesaria.

¿Qué aplicación de Google puede ayudarte a limpiar tu teléfono?

Si tienes un teléfono Android, no necesitas instalar aplicaciones de terceros para limpiar la memoria interna, ya que el sistema operativo posee una herramienta preinstalada que puede ayudarte con esa tarea. Estamos hablando de Google Files, un "gestor de archivos" que nos permite recuperar espacio en nuestro smartphone y que no muestra publicidad invasiva.

Actualmente, muchas personas creen que Google Files solo sirve para explorar las carpetas del teléfono. Sin embargo, esta aplicación incluye una función poco conocida que realiza una limpieza inteligente del dispositivo, eliminando archivos innecesarios y liberando memoria. Además, ofrece la opción de revisar y seleccionar qué elementos borrar. Te enseñamos cómo:

Busca Google Files entre tus aplicaciones. En caso no la tengas, puedes descargarla desde Play Store

Cuando abra la aplicación, pulsa el ícono de tres líneas, ubicado en la esquina superior izquierda

Se desplegará un panel con cuatro opciones. Ingresa a Limpiar

Google Files te permitirá borrar archivos no deseados pulsando un botón

De igual manera, Google Files muestra todos tus archivos descargados, las canciones o grabaciones almacenadas, las imágenes y videos que más espacio ocupan, así como una lista de apps que no usas hace mucho tiempo. Es decir, nos permite identificar qué elementos eliminar del equipo o qué apps desinstalar, liberando espacio de almacenamiento en el proceso.