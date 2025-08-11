HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Tecnología

¿Tienes una hoja escrita a mano? Así puedes pasarla a Word en segundos, sin que debas tipearla

Olvídate de transcribir el texto párrafo por párrafo. Con este truco podrás extraer, en segundos, el contenido de cualquier hoja impresa o escrita a mano. Te mostramos cómo.

Truco funciona con cualquier texto impreso o escrito a mano.
Truco funciona con cualquier texto impreso o escrito a mano. | Foto: Pinteres/ChatGPT

Para transcribir un texto escrito a mano, la mayoría de personas abre Microsoft Word (u otro programa similar) y empieza a tipear, un proceso que puede tomar varios minutos o incluso horas. Aunque es el método más habitual, no es el único que existe. Pocos saben que una popular herramienta gratuita de Google nos permite hacerlo en cuestión de segundos.

Estamos hablando de Google Drive, una aplicación que viene preinstalada en todos los teléfonos Android y que, por lo general, se utiliza para almacenar fotos, videos, música, entre otros archivos. No obstante, esta plataforma posee una función de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que transcribe el texto de cualquier imagen, así esté escrito a mano.

PUEDES VER: ¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

lr.pe

¿Cómo transcribir un texto escrito a mano?

Si tienes un cuaderno, libro u otro texto escrito a mano, no hace falta que pases horas frente a una computadora tipeándolo. Basta con tomarle una fotografía a la hoja con tu teléfono inteligente y subir la imagen a Google Drive. En cuestión de segundos, la plataforma transcribirá todo el contenido, que luego podrás pasar a Word u otro software de edición similar.

Cabe resaltar que este truco no solo sirve con documentos escritos a mano, también con libros, revistas, entre otras publicaciones impresas escritas en computadora o máquina de escribir. Al tratarse de una herramienta 100% gratuita, podrás acelerar el proceso de digitalización del texto sin tener que tipear el contenido párrafo por párrafo.

En caso estés haciendo una tesis u otra investigación que requiera revisar bibliografía impresa (libros, otras tesis u otros trabajos académicos) este truco puede ayudarte enormemente. Olvídate de elaborar fichas a mano o de tipear los párrafos en tu laptop. Basta con tomar una foto de la hoja impresa, ya luego podrás extraer el texto que usarás como cita en tu informe.

En la actualidad, existen inteligencias artificiales (como ChatGPT o Grok) que pueden reconocer los caracteres de una imagen y devolverte el texto. No obstante, esta función suele ser de pago y solo puedes usarla unas cuantas veces de forma gratuita. En cambio, con Google Drive podrás hacerlo de manera ilimitada y sin pagar ninguna suscripción.

PUEDES VER: Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a sus empleados: no quiere que Meta se los robe

lr.pe

¿Cómo usar Google Drive para transcribir el texto de una imagen?

Para la mayoría de personas, Google Drive no es más que una plataforma de almacenamiento en la nube donde guardan fotos y videos para que no ocupen espacio en su teléfono o computadora. Sin embargo, cuenta con una función capaz de reconocer el texto escrito en cualquier imagen y extraerlo para que puedas usarlo en Word. Te enseñamos los pasos:

  • Abre la cámara de tu teléfono y toma una fotografía de las hojas impresas o escritas a mano
  • Ingresa a Google Drive, una aplicación preinstalada en tu Android. En caso tengas un iPhone, descárgala desde App Store
  • Pulsa el ícono "+" y sube todas las fotografías que tomaste. Esto tardará, dependiendo la cantidad de imágenes
  • Ve a tu computadora e ingresa a Google Drive. Verás que se subieron todas las imágenes
  • Da clic derecho sobre una de ellas y elige la opción "Abrir con" y luego Documento de Google

Eso sería todo. En cuestión de segundos, se abrirá un documento de Google. En la parte superior, aparecerá la fotografía original y, debajo de ella, se mostrará el texto de la imagen que podrás copiar y pegar en cualquier Word. Solo tendrás que repetir los pasos con cada imagen y, en pocos minutos, habrás transcrito varias hojas de un libro.

Notas relacionadas
¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

LEER MÁS
Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a sus empleados: no quiere que Meta se los robe

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a sus empleados: no quiere que Meta se los robe

LEER MÁS
Olvídate de quedarte sin batería: este smartphone rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

Olvídate de quedarte sin batería: este smartphone rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

LEER MÁS
¿Cómo esconder el ‘notch’ que aparece en la pantalla de tu teléfono Android?

¿Cómo esconder el ‘notch’ que aparece en la pantalla de tu teléfono Android?

LEER MÁS
¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio

Cubanos pueden estudiar gratis en Estados Unidos: requisitos para solicitar la beca Hubert hasta el 31 de agosto de 2025

Tecnología

Controla el uso de datos móviles en WhatsApp con estas opciones ocultas que pocos conocen

GPT-5 ya es oficial: las novedades que trae el modelo más avanzado creado por OpenAI hasta ahora

WhatsApp estrena ícono de nube en fotos de perfil: descubre qué significa y cómo usarlo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota