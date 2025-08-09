HOYSuscripcion LR Focus

Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Tecnología

Olvídate de quedarte sin batería: este teléfono rugerizado puede estar hasta 1 semana sin cargar

¿Buscas un smartphone con gran autonomía? Acaban de presentar un teléfono 'todoterreno' que posee una batería tan potente que solo necesitas cargarlo una vez por semana.

El Fossibot F107 Pro tiene una poderosa batería de 28.000 mAh.
El Fossibot F107 Pro tiene una poderosa batería de 28.000 mAh. | Foto: Fossibot

Antes de comprar un smartphone, sea Android o iPhone, la mayoría de personas se fija en aspectos como la calidad de las fotos, la resolución de la pantalla, la memoria RAM y, sobre todo, la capacidad de la batería. Este último detalle es clave para quienes no soportan que su nuevo celular se descargue rápido y deban enchufarlo al tomacorriente a cada rato.

Por lo general, los teléfonos inteligentes fabricados por Samsung, Xiaomi, Motorola u otras marcas incorporan baterías de entre 4.000 y 6.000 mAh que ofrecen una autonomía aproximada de 8 horas de uso, antes de que debas cargarlos. Lo que pocos saben es que existen terminales con baterías con mayor capacidad, estamos hablando de los famosos celulares rugerizados.

lr.pe

¿Qué son los teléfonos rugerizados?

A diferencia de los smartphones convencionales, los teléfonos rugerizados (también llamados celulares ultraresistentes o todoterreno) fueron diseñados para soportar condiciones extremas. Debido a que poseen certificación militar y materiales de alta resistencia, pueden sobrevivir a caídas desde grandes alturas e incluso a impactos directos, como un martillazo.

Otra ventaja de los dispositivos rugerizados es que poseen la máxima certificación IP, lo que garantiza resistencia total al polvo y al agua. Es decir, puedes bucear con ellos para tomar fotos o grabar videos bajo el agua. Asimismo, soportan temperaturas extremas, así que es posible mojarlos con agua caliente o incluso congelarlos sin que sufran daños.

Sin embargo, la característica más destacada de los celulares ultraresistentes es su batería, que en muchos modelos supera los 20,000 mAh de capacidad. Esto les permite ofrecer varios días de autonomía sin necesidad de recargarlos. De estos equipo, uno de los más recientes y llamativos por su increíble batería es el Fossibot F107 Pro. Aquí podrás conocerlo.

lr.pe

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Fossibot F107 Pro?

Según detalla El Androide Libre, la compañía Fossibot (especializada en fabricar teléfonos robustos y resistentes) acaba de lanzar el Fossibot F107 Pro, smartphone que tiene una poderosa batería de 28.000 mAh. Gracias a ella, los usuarios pueden disfrutar de una autonomía de 30 días (en modo de espera) o una semana con un uso normal.

Además de su batería de gran capacidad, el Fossibot F107 Pro posee un procesador MediaTek Dimensity 7300, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. En el apartado fotográfico, este equipo tiene una triple cámara compuesta por un lente principal de 200 megapíxeles (firmado por Samsung), un gran angular de 50 megapíxeles y un sensor de visión nocturna.

Entre los puntos negativos del equipo, cuyo precio ronda los 515 euros, están su peso y grosor, ya que es más voluminoso que un smartphone convencional. Pese a esto, es una excelente opción si planeas viajar a un lugar sin electricidad, ya que también funciona como una powerbank para cargar otros celulares o tablets convencionales.

