Smart TV: ¿cómo eliminar la molesta publicidad en tu televisor con Google TV o Android TV?

En la actualidad, los televisores inteligentes con Android TV o Google TV se han vuelto muy populares, ya que permiten acceder a un catálogo más completo de aplicaciones. Aunque estos sistemas operativos ofrezcan muchos beneficios, también tienen algunos puntos negativos, como la molesta publicidad en su interfaz que puede llegar a arruinar la experiencia. ¿Es posible quitarla?

Por el momento, la empresa estadounidense no ha desarrollado ninguna opción que nos permita desactivar las recomendaciones y otros tipos de anuncios; sin embargo, eso no significa que sea imposible. Quizás no lo sepas, pero acaban de lanzar una herramienta de tercerps que nos ayudará a ocultar toda la publicidad de Google TV y Android TV. ¿Cuál es? Aquí podrás conocerla.

¿Qué es Google TV y Android TV?

Muchas personas piensan (erróneamente) que Android TV y Google TV son lo mismo, ya que ambos sistemas operativos fueron desarrollados por Google. Aunque existen algunas semejanzas que podrían hacerte pensar eso (usan la misma tienda de apps), también cuentan con varías diferencias, sobre todo en nivel estético. No obstante, resaltar que hay algunas características exclusivas.

Para conocer las diferencias, tenemos que retroceder al 2014, cuando Google presentó Android TV, un sistema operativo que muchas marcas, como Sony o TCL, implementaron en sus televisores inteligentes. Este software se caracteriza por brindar preferencia a las aplicaciones, en lugar del contenido, basado en los hábitos de visualización de los usuarios.

Parecen similares, pero entre Android TV y Google TV hay varias diferencias. Foto: Computer Hoy

Es decir, cuando enciendes un televisor con Android TV, lo primero que verás serán todas las aplicaciones que tienes instaladas, así como el contenido de estas plataformas. En cambio, los dispositivos con Google TV (incluso los Chromecast) no darán prioridad a las apps, si no a los contenidos recomendados, sin interesar en qué plataforma se encuentra.

Según revela Xataka, un portal especializado en tecnología, Google TV vendría a ser una especie de capa de personalización de Android TV. Algo similar a lo que ocurre con los celulares, ya que muchos fabricantes tienen su propio sistema operativo, el cual está basado en Android: Samsung con One UI, Xiaomi con Hyper OS, entre otros.

A pesar de ser una 'capa de personalización', Google TV (que fue presentado en 2020) tiene varias ventajas que Android TV. Por ejemplo, es posible tener agregar varias cuentas, así que puede ofrecer una personalización diferente. También posee una aplicación para celulares y una función llamada 'Family Link' que bloquea algunas apps o establece límites diarios.

¿Cómo eliminar la publicidad de Google TV y Android TV?

De acuerdo a El País, los dispositivos con Google TV y Android TV son compatibles con una nueva aplicación llamada Projectivy Launcher que se encarga de eliminar las recomendaciones, anuncios, entre otro tipo de publicidad. Gracias a esta herramienta, que puedes descargar gratis, podrás tener una intefaz totalmente limpia que podrás personalizar a tu gusto.

Si descargaste varias apps en tu televisor inteligente, podrás ocultar algunas (manteniéndolas instaladas), así como organizarlas, dependiendo de tus preferencias. Además, los usuarios serán capaces de cambiar el fondo de pantalla y ajustar la transparencia de la interfaz. Incluso será posible tener diferentes modos de visualización con ajustes específicos.

Finalmente, resaltar que Projectivy Launcher incluirá varios accesos directos para poder cambia entre diferentes fuentes de entrada, como HDMI o AV. Como mencionamos, la aplicación la puedes descargar totalmente gratis; sin embargo, cuenta con una versión de paga que se encarga de desbloquear más funciones premium.