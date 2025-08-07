HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Tecnología

.WhatsApp eliminó 6.8 millones de cuentas vinculadas a estafas digitales

Meta identificó y desactivó cuentas fraudulentas en el sudeste asiático, muchas usadas por redes criminales que emplean tácticas como falsas inversiones y mensajes generados con IA.

Meta identificó 6.8 millones de cuentas fraudulentas. Foto: Composición LR
Meta identificó 6.8 millones de cuentas fraudulentas. Foto: Composición LR

Meta informó que WhatsApp eliminó 6.8 millones de cuentas durante el primer semestre de 2025, como parte de una estrategia global para enfrentar el aumento de estafas digitales. La mayoría de estas cuentas fueron detectadas en el sudeste asiático, donde operan organizaciones criminales que utilizan esquemas fraudulentos a gran escala.

Según explicó Clair Deevy, directora de asuntos externos de la aplicación, estas cuentas fueron desactivadas antes de que pudieran ser utilizadas por redes delictivas, algunas de las cuales emplean trabajo forzado. Entre los métodos más comunes están las estafas con inversiones falsas en criptomonedas, fraudes por “me gusta” pagados y esquemas piramidales.

Meta advierte que este tipo de delincuencia puede ocurrir en cualquier red social o aplicación de mensajería. Foto: Composición LR<br><br>

Meta advierte que este tipo de delincuencia puede ocurrir en cualquier red social o aplicación de mensajería. Foto: Composición LR

Meta desmantela red de estafas que usaba ChatGPT

Una operación de estafa internacional originada en Camboya utilizaba inteligencia artificial para generar mensajes engañosos que redirigían a las víctimas a chats de WhatsApp. Esta red fue desactivada tras una colaboración entre Meta y OpenAI, desarrollador de la herramienta de IA ChatGPT.

Estafas digitales operan en múltiples redes sociales

Meta advirtió que los estafadores no solo actúan en WhatsApp, sino que también usan redes como Facebook, Instagram, TikTok, Telegram y apps de citas. Suelen iniciar el contacto con mensajes de texto o publicaciones, y trasladan la conversación a plataformas privadas para evitar ser detectados.

PUEDES VER: Alertan estafas por WhatsApp: así operan delincuentes ofreciendo dinero por seguir páginas de artistas conocidos

lr.pe

WhatsApp lanza nuevas funciones de seguridad para prevenir fraudes

Como parte de sus esfuerzos, la aplicación de mensajería implementó un “resumen de seguridad” que aparece cuando un usuario es agregado a un grupo por alguien que no tiene en su lista de contactos. También prueba alertas que advierten antes de conversar con desconocidos, ofreciendo más información sobre el remitente para prevenir engaños.

Notas relacionadas
Cómo cambiar el color de los chats en WhatsApp desde tu celular Android o iPhone

Cómo cambiar el color de los chats en WhatsApp desde tu celular Android o iPhone

LEER MÁS
¿Dónde se encuentra la Papelera de WhatsApp en celulares Samsung con Android?

¿Dónde se encuentra la Papelera de WhatsApp en celulares Samsung con Android?

LEER MÁS
Atajos de teclado para WhatsApp Web permiten abrir chats y borrar mensajes con un solo clic

Atajos de teclado para WhatsApp Web permiten abrir chats y borrar mensajes con un solo clic

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

LEER MÁS
WhatsApp: ¿cómo ignorar a alguien que no quieres bloquear?

WhatsApp: ¿cómo ignorar a alguien que no quieres bloquear?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Tecnología

Descubre las funciones de inteligencia artificial más útiles que Google ofrece para tu cuenta

Descubre las funciones de inteligencia artificial más útiles que Google ofrece para tu cuenta

La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

¿Piensas salir de viaje? Experta en ciberseguridad revela cómo proteger tu casa usando Google Maps

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota