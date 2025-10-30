¿Usas chip prepago? El máximo de días que puedes pasar sin hacer recargas o dan de baja tu servicio

Todavía se mantiene como una de las modalidades de servicio más populares. Foto: Composición LR

Todavía se mantiene como una de las modalidades de servicio más populares. Foto: Composición LR

En la actualidad, millones de personas en Perú utilizan sus smartphones para acceder a aplicaciones en línea o comunicarse con otros usuarios a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. En ese sentido, es fundamental recordar que para mantener activa una línea móvil prepago, es necesario recargar saldo de manera regular, incluso si son cantidades pequeñas. De no hacerlo durante un tiempo prolongado, puede llevar a la desactivación del servicio, la pérdida del número asignado y la posibilidad de que sea asignado a otro usuario después de 90 días de inactividad, según lo establecido por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

¿En cuántos días pueden dar de baja tu prepago?

Según lo establecido en la Norma de Condiciones de Uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, si no se realizan recargas y el servicio móvil prepago tiene saldo no utilizado, este podrá permanecer activo hasta por 210 días calendario antes de que la operadora proceda a dar de baja el servicio. Asimismo, en el caso de que la línea no disponga de saldo y no se hayan efectuado recargas, la empresa puede establecer un plazo propio antes de proceder con la baja de la línea.

¿Cuáles son los plazos de las operadoras?

Estos son los plazos que fijan las operadoras antes de ordenar la baja de tu línea si no realizas una recarga:

Bitel fija un plazo de 8 meses y medio consecutivos sin saldo (255 días).

fija un plazo de 8 meses y medio consecutivos sin saldo (255 días). Claro establece 9 meses consecutivos (270 días).

establece 9 meses consecutivos (270 días). Movistar señala que tiene un plazo de 7 meses (210 días).

señala que tiene un plazo de 7 meses (210 días). Entel solo considera dos meses (60 días).

Sin embargo, recuerda que, en cualquier caso, las empresas están obligadas a comunicar la baja de tu servicio sin recarga con una anticipación de 15 días calendario.

¿No te avisaron de la baja?

Si tienes un servicio móvil prepago y no recibes ninguna comunicación sobre la baja del servicio debido a la falta de recarga, puedes iniciar un procedimiento de reclamo para solicitar la reactivación. De esta manera, podrás conservar tu número y evitar que sea asignado a otra persona en un plazo de 90 días después de su desactivación.

El datito

Tal y como informan desde el portal PUNKU del OSIPTEL, hasta el segundo trimestre de 2025, casi 23.73 millones de líneas pertenecen el segmento prepago (54.8 % del total).