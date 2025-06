Steve Jobs y su polémico paso por Atari: hizo que su mejor amigo trabaje por él y no le pagó completo

Antes de fundar Apple, junto a su mejor amigo Steve Wozniak, Steve Jobs trabajó en otras compañías. Una de las más importantes fue Atari, la legendaria empresa dedicada al desarrollo de videojuegos. Aunque su paso fue bastante breve, durante ese tiempo se produjo uno de los episodios más polémicos en la vida del excéntrico empresario.

A diferencia de Bill Gates o Mark Zuckerberg, el fuerte de Steve Jobs no era la programación, por lo que recurrió a su amigo de la infancia (un genio de la electrónica) para que le ayudara a terminar un proyecto que le habían encomendado. El problema es que mintió sobre el pago que recibirían, asegurándole que el dinero no era mucho.

¿Cómo fue el paso de Steve Jobs por Atari?

Todo inició en 1974, cuando Steve Jobs tenía solo 19 años. En aquel entonces, el futuro fundador de Apple había abandonado la universidad y planeaba realizar un viaje espiritual a la India. El problema era que no contaba con el dinero suficiente para financiarlo, así que decidió buscar un trabajo para obtener ingresos. La empresa elegida fue Atari.

En aquellos años, Atari era una compañía emergente que había ganado mucha popularidad, gracias a Pong, un juego que simulaba una mesa de ping-pong, donde dos jugadores (o uno contra la máquina) debían evitar que una pelotita cayera en su campo. Tras una reunión con Nolan Bushnell, fundador de la compañía, Steve Jobs fue contratado.

El ingreso de Steve Jobs a Atari no pasó desapercibido, debido a su apariencia desaliñada. Muchos trabajadores empezaron a quejarse de él, no solo porque tenía un trato brusco, sino porque apestaba. Por aquellos años, no usaba desodorante y no se bañaba con regularidad, ya que creía que su dieta, a base de verduras y frutas, no provocaba mal olor corporal.

Para evitar problemas con el resto de equipo, Steve Jobs fue movido al turno nocturno, una decisión que aceptó sin objeciones. En esta etapa, su jefe le encargó un proyecto: reducir el número de chips en "Atari Breakout", un videojuego bastante famoso donde el jugador debe romper los bloques con una pelota, sin dejar que esta caiga fuera de la pantalla.

Breakout funcionaba originalmente con 100 chips, así que era muy costoso fabricarlo en masa. La misión de Steve Jobs era reducir el número de chips y si lo conseguía obtendría un pago de 750 dólares. No obstante, habría un bono de 100 dólares adicionales por cada chip eliminado. Para cumplir con su trabajo, decidió pedir ayuda a Steve Wozniak, quien trabajaba en HP.

Steve Wozniak aceptó ayudar a su mejor amigo, quien le dijo que Atari le pagaría 750 dólares, así que a cada uno le tocaría 375 dólares. Tras varios días de intenso trabajo, ambos lograron rediseñar la placa del juego y ahora solo necesitaba 42 chips, es decir, se habían eliminado 58 chips. Eso significaba que Steve Jobs recibiría un bono de más de 5000 dólares.

En lugar de repartir ese dinero con su amigo, Steve Jobs prefirió mantener en secreto que Atari le estaba pagando un bono por cada chip que eliminara del videojuego. En vez de eso, decidió abandonar su trabajo e invertir el dinero en fundar Apple, su propia compañía, que vio la luz en 1976 y tuvo como socios a Steve Wozniak y Ronald Wayne.

¿Steve Wozniak se enteró del engaño de Steve Jobs?

Durante muchos años, Steve Wozniak desconoció que Steve Jobs lo había engañado. No fue sino hasta que leyó su biografía autorizada que se enteró de que Atari le había pagado 5.000 dólares por aquel trabajo que realizaron en su juventud. “Lloré, lloré bastante cuando leí eso en un libro”, confesó en una entrevista brindada a la BBC.

Pese a esta traición, Wozniak nunca guardó resentimientos hacia Jobs, ya que consideró aquel proyecto como un desafío personal. Además, lo conocía desde su infancia y sabía cómo era. “Steve era así. Siempre encontraba la manera de obtener lo que quería. Yo lo veía como un amigo y me encantaba lo que hacíamos juntos”, sostuvo.