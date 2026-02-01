La exmiss Suheyn Cipriani decidió responderle a su expareja, el salsero César Vega, quien recientemente opinó sobre su relación con el streamer Macarius. Al ser consultado, el cantante aseguró que "no estaba muy enterado" de su nuevo romance, pero de igual manera no dudó en brindarle sus felicitaciones.

Es así que, por medio de la red social TikTok, la modelo le dedicó un sarcástico y potente mensaje como rechazo a sus buenos deseos. "Justo ayer dejamos de recibir felicitaciones, gracias", escribió Suheyn en la caja de comentarios del video del tiktoker 'josepastord', el cual reproducía las declaraciones del cantante peruano.

La respuesta, que rápidamente recibió cientos de likes y reacciones de usuarios, evidenció la inconformidad de la exmiss entorno al pronunciamiento de su expareja sobre su nueva relación con el creador de contenido arequipeño. Como se recuerda, Cipriani anteriormente denunció a Vega por presuntos maltratos.

¿Qué dijo César Vega sobre Suheyn Cipriani y Macarius?

El programa 'Amor y Fuego' le consultó al salsero César Vega acerca de la confirmación de la relación amorosa de su expareja y mamá de su hija, Suheyn Cipriani, y el streamer Macarius. Según señaló, no estaba al tanto de la noticia, pues decidió alejarse del mundo mediático de la televisión, no obstante, le deseó lo mejor a la exmiss.

"Yo no estaba muy enterado de esto porque desde que yo salía en televisión y haciendo escándalos, como que apagué la tele, no me entero de muchas cosas. Pero si ellos son felices, esa felicidad la comparto yo también y nada, que le vaya súper bien siempre", sostuvo, dejando entrever que tomó positivamente el tema.