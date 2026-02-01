HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Suhyen Cipriani envía potente respuesta a su ex César Vega tras felicitarla por su relación con streamer Macarius

A través de TikTok, la modelo se pronunció sarcásticamente sobre las declaraciones del cantante de salsa, quien le envió buenos deseos al ser consultado por su nuevo romance con el streamer.

La modelo rechazó los buenos deseos del cantante peruano. Foto: Composición LR
La modelo rechazó los buenos deseos del cantante peruano. Foto: Composición LR

La exmiss Suheyn Cipriani decidió responderle a su expareja, el salsero César Vega, quien recientemente opinó sobre su relación con el streamer Macarius. Al ser consultado, el cantante aseguró que "no estaba muy enterado" de su nuevo romance, pero de igual manera no dudó en brindarle sus felicitaciones.

Es así que, por medio de la red social TikTok, la modelo le dedicó un sarcástico y potente mensaje como rechazo a sus buenos deseos. "Justo ayer dejamos de recibir felicitaciones, gracias", escribió Suheyn en la caja de comentarios del video del tiktoker 'josepastord', el cual reproducía las declaraciones del cantante peruano.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La respuesta, que rápidamente recibió cientos de likes y reacciones de usuarios, evidenció la inconformidad de la exmiss entorno al pronunciamiento de su expareja sobre su nueva relación con el creador de contenido arequipeño. Como se recuerda, Cipriani anteriormente denunció a Vega por presuntos maltratos.

PUEDES VER: César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

lr.pe

¿Qué dijo César Vega sobre Suheyn Cipriani y Macarius?

El programa 'Amor y Fuego' le consultó al salsero César Vega acerca de la confirmación de la relación amorosa de su expareja y mamá de su hija, Suheyn Cipriani, y el streamer Macarius. Según señaló, no estaba al tanto de la noticia, pues decidió alejarse del mundo mediático de la televisión, no obstante, le deseó lo mejor a la exmiss.

"Yo no estaba muy enterado de esto porque desde que yo salía en televisión y haciendo escándalos, como que apagué la tele, no me entero de muchas cosas. Pero si ellos son felices, esa felicidad la comparto yo también y nada, que le vaya súper bien siempre", sostuvo, dejando entrever que tomó positivamente el tema.

Notas relacionadas
César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

LEER MÁS
Naty Julca revela lo que cobra César Vega por show y se indigna por pensión a su hija con Suheyn Cipriani: "¿Cómo le va a pasar solo S/1.500?"

Naty Julca revela lo que cobra César Vega por show y se indigna por pensión a su hija con Suheyn Cipriani: "¿Cómo le va a pasar solo S/1.500?"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani expone la cifra que César Vega quiere darle a su hija como pensión: “Vamos a ir a juicio”

Suheyn Cipriani expone la cifra que César Vega quiere darle a su hija como pensión: “Vamos a ir a juicio”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

LEER MÁS
Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por precios de su marca con prendas de Gamarra: "¿Anda, pues... quién te agarra?"

Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por precios de su marca con prendas de Gamarra: "¿Anda, pues... quién te agarra?"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025