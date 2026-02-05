Andy Dante Merino Ramírez, más conocido como El Zein, se encuentra en medio de la polémica luego de que una extrabajadora del streaming 'Face to face' lo acusara de despedirla por exigir el pago de su salario correspondiente al mes de enero. Según comentó la joven en un video publicado en su cuenta de TikTok @bellaglass1, durante diciembre realizó su trabajo de manera gratuita; sin embargo, esperaba que sus labores sean remuneradas desde 2026.

"No me quiere pagar el mes que he trabajado con él. Me botó del programa, me dijo que ya no le escriba más y me bloqueó. Yo no he hecho nada de malo para que él me bote del programa y no es justo que, porque a él se le da la gana de no querer pagarme, me saque, (sobretodo) a una persona que lo apoyo desde el día uno (...) No me parece justo. Ya trabajé un mes gratis, sin ningún sueldo, sin un sol", señaló.

Pago exigido a El Zein habría sido destinado a los gastos de su menor hijo

El pago que exige la joven sería para cubrir los gastos de la renta de su departamento, así como para su menor hijo "Solo por decirle: 'págame', me botó", sentenció.

Asimismo, en una conversación con la influencer Tilza La Única, señaló que le indicaron que el monto de S/2.500, que exigía por su trabajo, no podía ser cubierto y que se comunicarían con ella para definir el pago correspondiente. No obstante, afirmó que nunca volvieron a contactarla para hablarle del tema salarial, pese a que siguió laborando en el programa, y que, a fines de enero, le informaron que solo recibiría S/500.

"Como nunca me hablaron del precio (nuevamente), yo supuse que iba a ser S/2.000 (mi sueldo). Hice mi recibo de honorarios y me dijo: 'yo solo te voy a pagar S/500, eso fue lo que te ofrecí'. Es mentira (que él me comunicó el monto de mi sueldo). Si él me hubiera dicho: 'Bella, en enero te voy a pagar S/500', yo no hubiera acepatado porque yo tengo un hijo ¿Cón S/500 quien vive mensual y con un hijo?", explicó.

El Zein se pronuncia tras acusaciones de extrabajadora

De acuerdo con la versión del creador de contenido, en ningún momento se negó a pagarle a su extrabajadora por su labor en el programa 'Face to face', sino que tuvo la disposición de cumplir con el monto establecido para dicho puesto, equivalente a S/500. Asimismo, indicó que dicho cantidad de dinero se debía a que solo se habrían realizado seis días de trabajo en todo el mes de enero.

"Sí se le quiere pagar, el problema es que ella quiere más dinero. Se le ofreció algo, aceptó por teléfono y al final no quiere recibir ese monto de dinero y ha salido a decir que no se le quiere pagar (...) En enero se trabajaron solo 6 días. Es freelancer, no tiene profesión. Además, tenemos todos las pruebas que ella estuvo de acuerdo que no se le pagara el mes de diciembre porque estaba en modo de aprendizaje pero sí se le cubrió los pasajes que gastaba", explicó.