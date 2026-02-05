HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Streamers

Exreportera de 'Face to face' acusa a El Zein de despedirla tras exigirle el pago de su mes trabajado y streamer se pronuncia

De acuerdo con la joven, solo se le ofreció el pago de S/ 500, monto que no cubriría los gastos de su menor hijo. Por su parte, El Zein señaló que dicha suma fue la acordada para ese puesto y en función de los días laborados en el programa.

Trabajadora pide a El Zein que se le pague por su mes laborado en el canal de streaming 'Face to facce'.
Trabajadora pide a El Zein que se le pague por su mes laborado en el canal de streaming 'Face to facce'. | Foto: composición LR/TikTok

Andy Dante Merino Ramírez, más conocido como El Zein, se encuentra en medio de la polémica luego de que una extrabajadora del streaming 'Face to face' lo acusara de despedirla por exigir el pago de su salario correspondiente al mes de enero. Según comentó la joven en un video publicado en su cuenta de TikTok @bellaglass1, durante diciembre realizó su trabajo de manera gratuita; sin embargo, esperaba que sus labores sean remuneradas desde 2026.

"No me quiere pagar el mes que he trabajado con él. Me botó del programa, me dijo que ya no le escriba más y me bloqueó. Yo no he hecho nada de malo para que él me bote del programa y no es justo que, porque a él se le da la gana de no querer pagarme, me saque, (sobretodo) a una persona que lo apoyo desde el día uno (...) No me parece justo. Ya trabajé un mes gratis, sin ningún sueldo, sin un sol", señaló.

PUEDES VER: Zein encara a Carlos Orozco por insinuar que estaría desesperado por generar ingresos en YouTube: "Plata ya tengo"

Pago exigido a El Zein habría sido destinado a los gastos de su menor hijo

El pago que exige la joven sería para cubrir los gastos de la renta de su departamento, así como para su menor hijo "Solo por decirle: 'págame', me botó", sentenció.

Asimismo, en una conversación con la influencer Tilza La Única, señaló que le indicaron que el monto de S/2.500, que exigía por su trabajo, no podía ser cubierto y que se comunicarían con ella para definir el pago correspondiente. No obstante, afirmó que nunca volvieron a contactarla para hablarle del tema salarial, pese a que siguió laborando en el programa, y que, a fines de enero, le informaron que solo recibiría S/500.

"Como nunca me hablaron del precio (nuevamente), yo supuse que iba a ser S/2.000 (mi sueldo). Hice mi recibo de honorarios y me dijo: 'yo solo te voy a pagar S/500, eso fue lo que te ofrecí'. Es mentira (que él me comunicó el monto de mi sueldo). Si él me hubiera dicho: 'Bella, en enero te voy a pagar S/500', yo no hubiera acepatado porque yo tengo un hijo ¿Cón S/500 quien vive mensual y con un hijo?", explicó.

El Zein se pronuncia tras acusaciones de extrabajadora

De acuerdo con la versión del creador de contenido, en ningún momento se negó a pagarle a su extrabajadora por su labor en el programa 'Face to face', sino que tuvo la disposición de cumplir con el monto establecido para dicho puesto, equivalente a S/500. Asimismo, indicó que dicho cantidad de dinero se debía a que solo se habrían realizado seis días de trabajo en todo el mes de enero.

"Sí se le quiere pagar, el problema es que ella quiere más dinero. Se le ofreció algo, aceptó por teléfono y al final no quiere recibir ese monto de dinero y ha salido a decir que no se le quiere pagar (...) En enero se trabajaron solo 6 días. Es freelancer, no tiene profesión. Además, tenemos todos las pruebas que ella estuvo de acuerdo que no se le pagara el mes de diciembre porque estaba en modo de aprendizaje pero sí se le cubrió los pasajes que gastaba", explicó.

Notas relacionadas
Zeein revela que se filtró información secreta de su recorrido con streamer estadounidense Speed: "Él estaba preocupado"

Zeein revela que se filtró información secreta de su recorrido con streamer estadounidense Speed: "Él estaba preocupado"

LEER MÁS
Zeein responde a críticas por recorrido con influencer estadounidense Speed: "No sé cómo se eligió Gamarra"

Zeein responde a críticas por recorrido con influencer estadounidense Speed: "No sé cómo se eligió Gamarra"

LEER MÁS
Streamer Zein revela que se descompensó tras recorrido con Speed en Lima: "Sigo mal, he comido algo contaminado”

Streamer Zein revela que se descompensó tras recorrido con Speed en Lima: "Sigo mal, he comido algo contaminado”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Streamers

Curwen saluda el ingreso de Fer 'Chiclecitos' a 'Ouke' tras salida de Ric La Torre: “Ya tocaba alguien con talento”

Suheyn Cipriani deja ‘La Manada’ y anuncia nuevo programa propio en Satélite+: “Ya estamos haciendo el piloto”

Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025