El reconocido creador de contenido peruano Zeein sorprendió al revelar que se filtró información sobre el itinerario secreto del tour de Speed en Lima, lo que provocó una aglomeración inesperada en el Centro Histórico. Según explicó, el streamer y su equipo se mostraron preocupados al ver que en la primera locación, donde no debía haber público, ya había una gran cantidad de personas. "Él (Speed) y todo su equipo estaban preocupados, porque decían 'como rayos se filtró donde vamos a comenzar esto'", relató.

A lo largo de su visita, el influencer estadounidense vivió una serie de contratiempos que afectaron la experiencia que había planificado. Desde problemas con la multitud hasta una decepcionante parada gastronómica, la visita de Speed a Lima estuvo marcada por imprevistos que Zeein no dudó en exponer.

Zeein confiesa que revelaron su itinerario con Speed

En un inicio, todo parecía ir bien para Speed en Lima, pero la filtración de información alteró sus planes desde el primer momento. Zeein, quien organizó el recorrido del creador de contenido estadounidense en la capital peruana, confesó que el equipo del streamer estaba desconcertado al ver una multitud en la primera locación del tour, que en teoría debía mantenerse en secreto.

"Ha sido complicado por el tumulto de la gente. En la primera locación, donde no debía haber público, había mucha gente, y ahí era donde íbamos a comenzar el stream. Esto fue un problema para él y su equipo, porque se cuestionaban cómo se filtró la ubicación", relató el youtuber.

El Centro Histórico de Lima fue el punto de partida del recorrido, pero la inesperada asistencia de personas modificó la dinámica que Zeein había planeado para Speed. A pesar de las dificultades, el streamer intentó continuar con el itinerario, pero otros incidentes complicaron aún más su experiencia.

¿Qué pasó con Speed en Gamarra y en el Estadio Nacional?

Luego de su accidentado paso por el Centro Histórico, Speed fue llevado al emporio comercial de Gamarra, un punto que generó desconcierto entre sus seguidores. El streamer estadounidense no entendió el propósito de su visita al lugar, ya que no se realizó ninguna actividad significativa.

Inicialmente, el plan era que el creador de contenido probara una salchipapa gigante, un plato emblemático de la gastronomía peruana. Sin embargo, la aglomeración de personas impidió encontrar el negocio que la vendía. "Habíamos planeado que había una salchipapa gigante en Gamarra y por eso fuimos, pero como había tanta gente, nunca pudimos encontrarla. Nos llevaron a una tienda equis. Al final nos trajeron una de repuesto que vendían por ahí, pero tenía como cuatro salchichas", explicó Zeein.

El recorrido continuó hasta el Estadio Nacional, donde Speed esperaba encontrarse con la barra oficial de la selección peruana, La Blanquirroja. Sin embargo, los planes se vieron frustrados, ya que el grupo canceló su participación a último momento. "Nos cancelaron a último momento. Se suponía que La Blanquirroja iba a hacer su locura con los cánticos de Perú, pero al final no quisieron, se echaron para atrás. Si lo hubiera sabido, no lo llevaba al estadio porque no había nada", comentó Zeein.