Carlos Orozco ironiza la baja audiencia del nuevo canal de María Pía Copello: “Ganó el internet”
Youtuber cuestionó el estreno del canal +QTV y bromeó sobre la advertencia que realizó María Pía Copello tras críticas en redes sociales.
- Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"
- Tiktoker Suemi fue a denunciar un robo, pero policía usó su número para escribirle por WhatsApp: “Lo bloqueé”
El youtuber Carlos Orozco ironizó la baja audiencia inicial del nuevo canal de streaming de María Pía Copello tras el estreno de +QTV, ocurrido el lunes 2 de febrero. A través de comentarios sarcásticos, el comunicador aludió a que 'ganó el internet', minimizando el impacto del debut digital de la exconductora de 'Mande quien mande', quien apostó por un programa de espectáculos transmitido en vivo por YouTube pese a su limitada experiencia en este formato.
Carlos Orozco critica baja audiencia del nuevo programa de streaming de María Pía Copello
Durante la emisión de 'Ouke', podcast del canal La Roro Network, Carlos Orozco comentó brevemente el inicio de +QTV, canal de María Pía Copello. "Hoy triunfó el internet. Desde la mañana mis amigos y colegas youtubers dijeron que todo iba a cambiar, que llegaban los saiyajines a la Tierra, pero ganó el internet", expresó Orozco en tono irónico.
PUEDES VER: María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”
Sus declaraciones también respondieron a la advertencia que realizó Copello sobre las críticas relacionadas con el financiamiento al proyecto digital. El conductor de La Roro Network tomó a la broma el hecho y lo parodió.
Transmisión del podcast 'Sin más que decir' de +QTV registró bots durante la emisión
Durante los primeros minutos de transmisión, el programa de María Pía Copello registró alrededor de 5 mil usuarios conectados.
PUEDES VER: María Pía Copello advierte acciones tras cuestionamientos al emprendimiento ‘Catitejas’ de su hija: "Mi comunidad sabe cómo surgió"
Pero conforme avanzó el streaming y con la aparición de Samahara Lobatón como invitada, la audiencia fue incrementándose progresivamente hasta alcanzar cerca de 14 mil espectadores en simultáneo. Incluso conductores del espacio agradecieron el apoyo de su público. Sin embargo, la emisión alcanzó hasta 105.000 conectados y desató críticas por el uso de bots.