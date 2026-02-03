Carlos Orozco ironiza la baja audiencia del nuevo canal de María Pía Copello: “Ganó el internet”

El youtuber Carlos Orozco ironizó la baja audiencia inicial del nuevo canal de streaming de María Pía Copello tras el estreno de +QTV, ocurrido el lunes 2 de febrero. A través de comentarios sarcásticos, el comunicador aludió a que 'ganó el internet', minimizando el impacto del debut digital de la exconductora de 'Mande quien mande', quien apostó por un programa de espectáculos transmitido en vivo por YouTube pese a su limitada experiencia en este formato.

Carlos Orozco critica baja audiencia del nuevo programa de streaming de María Pía Copello

Durante la emisión de 'Ouke', podcast del canal La Roro Network, Carlos Orozco comentó brevemente el inicio de +QTV, canal de María Pía Copello. "Hoy triunfó el internet. Desde la mañana mis amigos y colegas youtubers dijeron que todo iba a cambiar, que llegaban los saiyajines a la Tierra, pero ganó el internet", expresó Orozco en tono irónico.

Sus declaraciones también respondieron a la advertencia que realizó Copello sobre las críticas relacionadas con el financiamiento al proyecto digital. El conductor de La Roro Network tomó a la broma el hecho y lo parodió.

Transmisión del podcast 'Sin más que decir' de +QTV registró bots durante la emisión

Durante los primeros minutos de transmisión, el programa de María Pía Copello registró alrededor de 5 mil usuarios conectados.

Pero conforme avanzó el streaming y con la aparición de Samahara Lobatón como invitada, la audiencia fue incrementándose progresivamente hasta alcanzar cerca de 14 mil espectadores en simultáneo. Incluso conductores del espacio agradecieron el apoyo de su público. Sin embargo, la emisión alcanzó hasta 105.000 conectados y desató críticas por el uso de bots.