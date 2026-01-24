HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Paciente oncológica expone a tiktoker Moca y revela presunto engaño por compra de seguidores: "Eso no se hace"

Kary Rojas indicó haber pagado a Moca por un servicio de aumento de seguidores, pero no recibió respuesta. TikToker respondió sobre caso.

Seguidora denuncia falta de respuesta tras pagar a Moca por incremento de seguidores.
Seguidora denuncia falta de respuesta tras pagar a Moca por incremento de seguidores. | Foto: composición LR/ Zentral Studio/YouTube

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, más conocida como Moca, vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser vinculada a un presunto engaño por la compra de seguidores. El caso fue expuesto en el podcast 'Face o face', conducido por el tiktoker Carlitos TV, donde una mujer que padece cáncer denunció haber efectuado un pago a la creadora de contenido sin obtener respuesta alguna.

El testimonio generó una ola de reacciones en redes sociales y reavivó las críticas contra la influencer. Anteriormente, fue citada por el Ministerio Público por sus polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo.

PUEDES VER: José Domingo Pérez imita a Curwen y lanza mensaje: “Señora K, todo está acá, no me voy a olvidar”

lr.pe

Tiktoker Moca es señalada por presunto engaño en compra de seguidores

Según se detalló en el programa 'Face to face', la denunciante venezolana fue identificada como Kary Rojas, usuaria de TikTok conocida como Karycienta, quien contó que conoció a Moca a través de redes sociales. En ese entorno, señaló haber visto que la tiktoker ofrecía incrementar seguidores a cambio de pagos, con montos que iban desde los S/5. Motivada por la necesidad de reunir dinero para realizar una rifa y costear gastos personales, decidió recurrir a este servicio como una alternativa.

Kary Rojas relató que realizó una transferencia vía Yape de S/5, pero tras el pago no recibió ninguna respuesta durante varias semanas. Ante el silencio, optó por publicar un video en TikTok que rápidamente se volvió viral, exigiendo la devolución del dinero. "Le escribí y nada. La intenté buscar y hay varias pruebas de que lo hice. Ya para con esto, porque eso no se hace. Yo realmente estaba buscando una ayuda. Si me lo hizo a mí, que soy una paciente con cáncer, se lo va a hacer a cualquiera", expresó visiblemente afectada durante el programa.

PUEDES VER: Tiktoker Moca arremete contra haters tras cierre de su cuenta: "Si me bloquean, me creo otra"

lr.pe

Tiktoker Moca responde por acusaciones de presunto engaño por venta de seguidores

Por su parte, la tiktoker Moca respondió a la acusación señalando que no recibió mensajes ni solicitudes por parte de la supuesta afectada. Alegó que cambió de teléfono. "No es que la haya bloqueado de WhatsApp, sino que yo pierdo varios números. He cambiado de números, la verdad, no he visto que me haya hablado a mi nuevo WhatsApp. Usted me sigue hablando a un número que no tengo, ni voy a tener", respondió en una historia de Instagram.

Hasta el momento, la creadora de contenido no brindó mayores detalles sobre el caso, mientras el tema continúa generando debate en redes sociales.

Notas relacionadas
Tiktoker Moca se indigna con comerciante tras pedido de rebaja por publicidad: "A S/100 no te voy a dejar un video, imposible"

Tiktoker Moca se indigna con comerciante tras pedido de rebaja por publicidad: "A S/100 no te voy a dejar un video, imposible"

LEER MÁS
Familia peruana causa furor al llevar a su cordero a playa de Trujillo: “Con lana todo se puede”

Familia peruana causa furor al llevar a su cordero a playa de Trujillo: “Con lana todo se puede”

LEER MÁS
TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar prohibición por su vínculo con China

TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar prohibición por su vínculo con China

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Streamers

Tiktoker Moca se indigna con comerciante tras pedido de rebaja por publicidad: "A S/100 no te voy a dejar un video, imposible"

Youtuber Jorge Ugarte agrede en vivo a candidato a diputado Carlos Ezeta durante su pódcast

Tiktoker Moca es citada por el Ministerio Público por polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo: "Está fuera de contexto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025