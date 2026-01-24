Paciente oncológica expone a tiktoker Moca y revela presunto engaño por compra de seguidores: "Eso no se hace"

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, más conocida como Moca, vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser vinculada a un presunto engaño por la compra de seguidores. El caso fue expuesto en el podcast 'Face o face', conducido por el tiktoker Carlitos TV, donde una mujer que padece cáncer denunció haber efectuado un pago a la creadora de contenido sin obtener respuesta alguna.

El testimonio generó una ola de reacciones en redes sociales y reavivó las críticas contra la influencer. Anteriormente, fue citada por el Ministerio Público por sus polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo.

Tiktoker Moca es señalada por presunto engaño en compra de seguidores

Según se detalló en el programa 'Face to face', la denunciante venezolana fue identificada como Kary Rojas, usuaria de TikTok conocida como Karycienta, quien contó que conoció a Moca a través de redes sociales. En ese entorno, señaló haber visto que la tiktoker ofrecía incrementar seguidores a cambio de pagos, con montos que iban desde los S/5. Motivada por la necesidad de reunir dinero para realizar una rifa y costear gastos personales, decidió recurrir a este servicio como una alternativa.

Kary Rojas relató que realizó una transferencia vía Yape de S/5, pero tras el pago no recibió ninguna respuesta durante varias semanas. Ante el silencio, optó por publicar un video en TikTok que rápidamente se volvió viral, exigiendo la devolución del dinero. "Le escribí y nada. La intenté buscar y hay varias pruebas de que lo hice. Ya para con esto, porque eso no se hace. Yo realmente estaba buscando una ayuda. Si me lo hizo a mí, que soy una paciente con cáncer, se lo va a hacer a cualquiera", expresó visiblemente afectada durante el programa.

Tiktoker Moca responde por acusaciones de presunto engaño por venta de seguidores

Por su parte, la tiktoker Moca respondió a la acusación señalando que no recibió mensajes ni solicitudes por parte de la supuesta afectada. Alegó que cambió de teléfono. "No es que la haya bloqueado de WhatsApp, sino que yo pierdo varios números. He cambiado de números, la verdad, no he visto que me haya hablado a mi nuevo WhatsApp. Usted me sigue hablando a un número que no tengo, ni voy a tener", respondió en una historia de Instagram.

Hasta el momento, la creadora de contenido no brindó mayores detalles sobre el caso, mientras el tema continúa generando debate en redes sociales.