Youtuber Jorge Ugarte agrede en vivo a candidato a diputado Carlos Ezeta durante su pódcast

El escritor y youtuber Jorge Ugarte le increpó a su invitado Carlos Ezeta por golpear a un congresista en 2020. | Foto: composición LR/ X

Carlos Ezeta, militante del Partido Morado, llegó como invitado al pódcast del canal de YouTube Libertando Perú, conducido por el periodista Jorge Ugarte. Todo transcurría con normalidad, pero la charla se tornó violenta cuando el conductor le increpó un episodio ocurrido en el 2020, en el que Ezeta fue señalado por agredir al excongresista Ricardo Burga. La conversación se descontroló y el “Profe sobre ruedas” terminó golpeando a su entrevistado en plena grabación.

En el clip, Ezeta mencionó que la entrevista se haría en base al respeto, sin embargo, el escritor le respondió “¿Qué respeto voy a tener contigo? ¿Te gusta pegarle a los viejitos, no? ¡Pégame a mí! ¡Cobarde!”.

“Te hiciste conocido por pegarle a un anciano”

“Tú te hiciste conocido por pegarle a un anciano (…). Tu mamá tuvo que llorarle al político para que no te metieran preso. Si yo te meto un puñete, ¿me vas a denunciar? Tú le faltaste el respeto a un anciano, a un señor, por la espalda, como cobarde. Méteme un puñete", gritaba airadamente Ugarte.

Momentos después, el “Profe sobre ruedas” le tiró los lentes a Ezeta, quien no tuvo más alternativa que abandonar la conversación tras lo sucedido. No obstante, la escena no culminó ahí. El creador de contenido salió detrás de su invitado y lo persiguió por la calle para continuar increpándolo.

El joven se acercó a un patrullero de la Policía Nacional que estaba estacionado en una calle de Miraflores para pedir ayuda. Sin embargo, Ugarte le respondió recordándole que ahora buscaba el apoyo de los agentes, pese a que antes marchó en contra de su institución.

"El que le pegó a un anciano llama a la Policía. Ese señor le pegó a un congresista y es un cobarde (…). ¿Llamaste a la Policía cuando le pegaste a un anciano por la espalda? Tú saliste a marchar en contra de la Policía y ahora le pides ayuda", gritó el influencer.

¿Por qué Carlos Ezeta golpeó a un congresista en 2020?

En 2020, el nombre de Carlos Ezeta pasó de ser desconocido a sonar en todos los medios por un incidente que ocurrió en plena protesta en Lima. En medio del caos y los empujones, el joven golpeó al entonces congresista Ricardo Burga, un hecho que quedó grabado y se viralizó en cuestión de horas.

Ezeta quedó señalado como uno de los rostros más polémicos de aquellas marchas que sacudieron al país tras la salida de Martín Vizcarra. El caso no quedó solo en el escándalo: también avanzó por la vía judicial y mantuvo la atención pública por varios meses.