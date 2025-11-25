HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Conductores de ‘Habla Good’ critican proyecto del Congreso que exige título profesional para difundir información: ''Está yendo contra la libertad de expresión''

El proyecto de ley propuesto por el Congreso peruano ha despertado opiniones divididas entre influencers, creadores de contenido y ciudadanos.

Los conductores de 'Habla Good' reaccionaron a la propuesta de ley que han presentado desde el Congreso.
Los conductores de 'Habla Good' reaccionaron a la propuesta de ley que han presentado desde el Congreso. | Foto: composición LR/Habla Good/Congreso del Perú

El proyecto presentado por el Congreso sigue generando numerosos comentarios entre influencers, streamers, especialistas y ciudadanos, quienes expresan opiniones divididas sobre su alcance y posibles repercusiones. Ante ello, las y los conductores del programa 'Habla Good' se pronunciaron en contra de la ley que evalúa el Gobierno peruano.

¿Qué dijeron los conductores de 'Habla Good' ante el proyecto presentado por el partido político Acción Popular?

La crítica al proyecto presentado por el partido político Acción Popular, liderado por Wilson Soto, no se hizo esperar y generó el rechazo de más de una y uno de los conductores del programa 'Habla Good'. Durante la última emisión, los panelistas coincidieron en que la iniciativa representa un retroceso para la libertad de expresión digital, ya que limitaría el trabajo de creadores independientes y comunicadores que, sin un título profesional, aportan contenido valioso y especializado en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram.

PUEDES VER: Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

lr.pe

“¿De verdad quieren imponer barreras o límites a quienes generan contenido en internet? En realidad, están atentando contra la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Cada persona puede tener su propio espacio y hablar de lo que desee”, expresaron.

Asimismo, compararon esta ley con lo que ocurre en China, país en el que se ha aplicado una limitación estricta al contenido digital, donde solo las y los creadores de contenido autorizados pueden difundir información sobre temas considerados sensibles, como salud, finanzas y derecho. Precisamente, eso es lo que se busca replicar en el Perú.

El proyecto que ha presentado el Congreso peruano para regular la actividad de los creadores de contenido digital. Foto: Congreso de la República

El proyecto que ha presentado el Congreso peruano para regular la actividad de los creadores de contenido digital. Foto: Congreso de la República

PUEDES VER: Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

lr.pe

“Al menos ellos tienen una normativa bien planteada, con reglas y estándares claramente establecidos, pero bajo la consigna de vivir en un gobierno autoritario”, señalaron durante la transmisión. En ese sentido, enfatizaron que comparar al Perú con un sistema tan restrictivo resulta preocupante. Las y los conductores remarcaron que, si bien China mantiene un orden rígido en la creación de contenido digital, este modelo se sostiene sobre la base de un control estatal absoluto que limita la libertad individual de expresión y el libre flujo de información.

La crítica hacia los congresistas que impulsan esta nueva ley

Anthony Alencastre, más conocido como 'Tonino'; José Luis Rodríguez, identificado en redes como 'Pelao'; y Antonio Crespo Galán, apodado 'Furrey', también reflexionaron sobre las consecuencias negativas que podría generar esta medida para quienes se dedican a la comunicación digital sin respaldo académico. Por ello, subrayaron que poseer estudios no necesariamente implica tener mayores capacidades para transmitir ideas ni establecer vínculos efectivos con la audiencia.

''Las universidades no están pasando por su mejor momento, no es que asegures tu vida profesional y ya estés cubriendo algo chévere. No por tener un título profesional eres mejor que otro que no lo tiene'', declararon.

Por otro lado, de forma irónica, también se refirieron a los requisitos para postular al Congreso, los cuales se reducen a tener nacionalidad peruana, haber cumplido 25 años, ejercer el derecho al voto e integrar una organización política. Mediante este contraste, los conductores expresaron su intención de evidenciar una paradoja: mientras se busca imponer títulos y certificaciones estrictas a quienes crean contenido digital, el acceso al Parlamento no exige preparación académica, a pesar de la enorme responsabilidad que representa legislar para todo un país.

Notas relacionadas
Laura Spoya confirma interés de otros canales de streaming por exconductores de 'Good Time': “Donde se mueve uno, se mueven todos”

Laura Spoya confirma interés de otros canales de streaming por exconductores de 'Good Time': “Donde se mueve uno, se mueven todos”

LEER MÁS
Youtuber Curwen reacciona a la cuarta candidatura de Keiko Fujimori y critica: "No quiere ser presidenta"

Youtuber Curwen reacciona a la cuarta candidatura de Keiko Fujimori y critica: "No quiere ser presidenta"

LEER MÁS
Gobierno propone crear la Superintendencia Nacional del Internamiento en reemplazo del INPE

Gobierno propone crear la Superintendencia Nacional del Internamiento en reemplazo del INPE

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

LEER MÁS
Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

LEER MÁS
Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

LEER MÁS
Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Streamers

Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025