Los conductores de 'Habla Good' reaccionaron a la propuesta de ley que han presentado desde el Congreso. | Foto: composición LR/Habla Good/Congreso del Perú

El proyecto presentado por el Congreso sigue generando numerosos comentarios entre influencers, streamers, especialistas y ciudadanos, quienes expresan opiniones divididas sobre su alcance y posibles repercusiones. Ante ello, las y los conductores del programa 'Habla Good' se pronunciaron en contra de la ley que evalúa el Gobierno peruano.

¿Qué dijeron los conductores de 'Habla Good' ante el proyecto presentado por el partido político Acción Popular?

La crítica al proyecto presentado por el partido político Acción Popular, liderado por Wilson Soto, no se hizo esperar y generó el rechazo de más de una y uno de los conductores del programa 'Habla Good'. Durante la última emisión, los panelistas coincidieron en que la iniciativa representa un retroceso para la libertad de expresión digital, ya que limitaría el trabajo de creadores independientes y comunicadores que, sin un título profesional, aportan contenido valioso y especializado en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram.

“¿De verdad quieren imponer barreras o límites a quienes generan contenido en internet? En realidad, están atentando contra la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Cada persona puede tener su propio espacio y hablar de lo que desee”, expresaron.

Asimismo, compararon esta ley con lo que ocurre en China, país en el que se ha aplicado una limitación estricta al contenido digital, donde solo las y los creadores de contenido autorizados pueden difundir información sobre temas considerados sensibles, como salud, finanzas y derecho. Precisamente, eso es lo que se busca replicar en el Perú.

El proyecto que ha presentado el Congreso peruano para regular la actividad de los creadores de contenido digital. Foto: Congreso de la República

“Al menos ellos tienen una normativa bien planteada, con reglas y estándares claramente establecidos, pero bajo la consigna de vivir en un gobierno autoritario”, señalaron durante la transmisión. En ese sentido, enfatizaron que comparar al Perú con un sistema tan restrictivo resulta preocupante. Las y los conductores remarcaron que, si bien China mantiene un orden rígido en la creación de contenido digital, este modelo se sostiene sobre la base de un control estatal absoluto que limita la libertad individual de expresión y el libre flujo de información.

La crítica hacia los congresistas que impulsan esta nueva ley

Anthony Alencastre, más conocido como 'Tonino'; José Luis Rodríguez, identificado en redes como 'Pelao'; y Antonio Crespo Galán, apodado 'Furrey', también reflexionaron sobre las consecuencias negativas que podría generar esta medida para quienes se dedican a la comunicación digital sin respaldo académico. Por ello, subrayaron que poseer estudios no necesariamente implica tener mayores capacidades para transmitir ideas ni establecer vínculos efectivos con la audiencia.

''Las universidades no están pasando por su mejor momento, no es que asegures tu vida profesional y ya estés cubriendo algo chévere. No por tener un título profesional eres mejor que otro que no lo tiene'', declararon.

Por otro lado, de forma irónica, también se refirieron a los requisitos para postular al Congreso, los cuales se reducen a tener nacionalidad peruana, haber cumplido 25 años, ejercer el derecho al voto e integrar una organización política. Mediante este contraste, los conductores expresaron su intención de evidenciar una paradoja: mientras se busca imponer títulos y certificaciones estrictas a quienes crean contenido digital, el acceso al Parlamento no exige preparación académica, a pesar de la enorme responsabilidad que representa legislar para todo un país.