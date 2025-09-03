HOYSuscripcion LR Focus

Jaze revela por qué se retiró de los concursos de freestyle: "No tengo ganas ni de una batalla de exhibición"

El rapero peruano, Jaze, comentó que actualmente disfruta más de su faceta como compositor, aunque no descarta un regreso momentáneo a las batallas de freestyle cuando él lo decida.

Jaze revela por qué se retiró de los concursos de freestyle.
Jaze revela por qué se retiró de los concursos de freestyle. | Foto: Composición LR/ YouTube - LR República - LR+ / Difusión

El 3 de agosto, el rapero peruano Jaze, cuyo nombre real es Juan Carlos Iwasaki La Puente, fue entrevistado por La República en su canal de YouTube La República – LR+. Durante la conversación habló sobre su inspiración artística, el lanzamiento de su nuevo álbum 'Quizá no es para tanto' y su alejamiento de las batallas de freestyle.

Al ser consultado sobre qué faceta disfrutaba más —si la de compositor musical o la de freestyler—, Jaze explicó que en su última etapa de competencia participaba en pocas oportunidades y que, poco a poco, decidió alejarse de ese mundo para dedicar cada vez más energía a la producción musical.

El artista agregó: “Me siento mucho más tranquilo y estoy disfrutando muchísimo de lo que hago. Estoy muy conectado con la decisión que tomé de dar un paso al costado. Yo nunca dije ‘me retiro de las batallas’, porque en una de esas me pica el bichito y vuelvo a competir un par de veces, pero no sé cuándo pasará. Por ahora me siento tranquilo y disfruto de que mi música empiece a crecer más y a llegar a nuevos territorios. Están surgiendo más shows, entonces cada vez será más difícil, pero si en algún momento me dan ganas de hacer algo, lo voy a hacer”.

Jaze no descarta su regreso a las batallas de freestyle

Durante la entrevista, Jaze confesó que mantiene intacto su vínculo emocional con el freestyle, aunque ya no se siente atraído por las competencias. “Yo siento que sigo en la misma página del feeling que tenía hace varios años, porque nunca me desencanté del freestyle. Yo me desconecté de las batallas de freestyle, que es algo muy distinto: el espectáculo de la confrontación. De eso sí me desencanté, me desenamoré”, expresó el rapero.

El entrevistador le recordó que actualmente se desarrolla la FMS World Series y que en distintos eventos internacionales suelen organizarse exhibiciones en las que podría participar. Al respecto, Jaze respondió que, aunque ha recibido propuestas en más de una ocasión, no siente motivación para volver al circuito competitivo. “No hago una exhibición desde hace dos años. He tenido ofrecimientos y siempre digo que no me molesta para nada que me pregunten o que me propongan. Pero lo que pasa ahora es que agradezco la consideración, aunque no tengo ganas ni siquiera de una batalla”, señaló.

